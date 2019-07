Vorzeitiger Ruhestand : Rente mit 50: So kann es gehen

BMW-Chef Harald Krüger hört vorzeitig auf – sehr gut versorgt. Foto: picture alliance / Ulrich Baumga/dpa/Ulrich Baumgarten

Viele Gutverdiener träumen vom frühen Ausstieg. Ohne eine sehr hohe Sparquote ist das fast undenkbar.

/ Eine schöne Rente mit 50 Jahren oder etwas später? Für BMW-Chef Harald Krüger geht dieser Traum auf. Der 53-Jährige wird seinen Posten als Chef von BMW spätestens im Frühjahr aufgeben. Ab dem 62. Lebensjahr kann er von BMW auf eine Rente von 200.000 Euro im Jahr vertrauen. Und die Zeit bis dahin kann der Ingenieur locker überbrücken: Seit er 2015 Chef des Autobauers wurde, verdiente er rund 15 Millionen Euro netto. „Es dürfte sehr schwer gewesen sein, dieses Geld ausgegeben zu haben“, sagt Bernhard Freytag, Niederlassungsleiter der Quirin Bank in Düsseldorf, „Herr Krüger kann seine finanzielle Zukunft gelassen sehen.“

Nicht ganz so üppig wie Krüger peilen immer mehr hochqualifizierte Beschäftigte eine Rente mit 50 Jahren oder etwas älter an. „Raus aus dem Hamsterrad“, titelte das „Handelsblatt“ eine Geschichte über die aus den USA kommende Fire-Bewegung (Financial Independence, Retire Early). Es gelte, schon früh finanziell unabhängig zu sein, um sich dann die Zeit frei einzuteilen. „Das Thema einer sehr frühen Rente ist für viele Gutverdiener und Vermögende schon wichtig“, sagt Freytag.

Vier Dinge einen die Fire-Anhänger: Während des Berufslebens leben sie sehr sparsam, um 40 Prozent oder mehr des Nettoeinkommens auf die hohe Kante legen zu können. Sie gehören fast immer zu gut bezahlten Berufsgruppen wie Programmierer, Ingenieuren oder Unternehmensberatern. Drittens legen die Fire-Anhänger ihr Geld nur in Aktien sowie manchmal Immobilien an, um satte Renditen einzufahren. Am populärsten sind unter Fire-Anhängern Investitionen in breitgestreute Aktien-Indexfonds (ETF), weil sie bei einer sehr niedrigen Bearbeitungsgebühr erlauben, von dem Aufwärtstrend an den Aktienmärkten zu profitieren. „Die globalen Aktienmärkte haben historisch gesehen rund acht Prozent Rendite im Jahr gebracht“, sagt Freytag, „also können Anleger mit einem langfristigen Zeithorizont und einer Toleranz für Rückschläge an der Börse auf diesen Trend setzen.“

Eine Beispielrechnung zeigt, was möglich ist. Eine IT-Expertin verdient im Monat 3500 Euro netto ab dem 25. Lebensjahr. Weil sie auf ein Auto verzichtet, selten in Urlaub fährt und in einer kleinen Wohnung mit ihrem Partner lebt, kommt sie mit 1750 Euro aus. Die andere Hälfte wird jeden Monat in ETF-Fonds gesteckt, die kalkulatorisch sieben Prozent Rendite im Jahr bringen sollen: Das bringt 1,4 Millionen Euro im 50 Lebensjahr.

Reicht dies, um sorgenfrei zu leben? Investiert die Frau das Geld in zwei Eigentumswohnungen zu je 700.000 Euro, sind Mieteinnahmen von mindestens 2000 Euro im Monat drin. Nicht schlecht. Möglich wäre auch, das Geld an der Börse zu lassen und jedes Jahr einen Betrag zu entnehmen. Das kann viel mehr Geld bringen, ist aber riskanter.

Ist das alles realistisch? Zunächst einmal kommt nur eine Million Euro zusammen, sofern die jährliche Rendite doch nur bei fünf Prozent lag. Andererseits gibt es Chancen: Die Annahme einer monatlichen Ersparnis von 1750 Euro mag für eine 25-jährige zwar extrem optimistisch sein, aber nach zehn Jahren Aufstieg sind auch deutlich höhere Nettoeinkommen als 3500 Euro drin. Außerdem erben viele Menschen Vermögen von ihren Eltern, das gibt weiteren Spielraum.