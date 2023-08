Update nach Ihren Rückmeldungen Diese Neuerungen hält die RP-Website jetzt für Sie bereit

Wann kommt der Dark Mode? Diese Frage wurde uns seit Einführung des aktuellen Layouts so häufig gestellt wie keine andere. Denn: Der Dark Mode, also die Darstellung der gesamten Website und ihrer Inhalte im dunklen statt hellen Design, ist ein zunehmend beliebtes Feature von vielen Nutzerinnen und Nutzern, insbesondere am Smartphone, aber auch am PC-Bildschirm.