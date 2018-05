Wie gut kennen Sie das Grundgesetz?

Düsseldorf Heute vor 69 Jahren wurde es verkündet, einen Tag später trat es in Kraft: das Grundgesetz. Aber wie gut kennen Sie sich damit aus? Hier können Sie Ihr Wissen testen.

Es war am 23. Mai 1949, als in Bonn feierlich das Grundgesetz verkündet wurde. Beschlossen worden war es am 8. Mai des selben Jahres durch den Parlamentarischen Rat und genehmigt von den Allierten, danach war es von fast allen deutschen Länderparlamente angenommen worden - eine Zweidrittel-Mehrheit war hierfür nötig.