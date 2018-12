Quiz: Welche Weihnachtslieder verstecken sich hinter diesen Emojis?

Düsseldorf Die Emojis, die viele Menschen täglich auf ihrem Handy oder in sozialen Netzwerken nutzen, kann man auch ganz anders interpretieren: als Weihnachtlieder. Wir haben bekannte Songs aus den kleinen Smilies und Bildchen nachgebaut.

"Oh, Tannenbaum" mag dabei noch einfach sein, aber erkennen Sie auch die anderen Weihnachtslieder? Unser Quiz ist eine gute Vorbereitung für das große gemeinsame Weihnachtssingen am 23. Dezember in der Düsseldorfer Arena: Die Stimmen des Publikums stehen zwar im Mittelpunkt, aber es treten auch „Brings“ und Paul Potts auf. Das Programm beginnt um 17 Uhr. Tickets können hier bestellt werden.