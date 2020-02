Wirtschaft in Düsseldorf : PSD-Bank baut ihre digitalen Angebote aus

Wirtschaft in Düsseldorf

Düsseldorf Das Institut hat 2019 weniger Neukunden verzeichnet als zuvor, auch die neuen Schließfächer werden noch nicht so angenommen wie erhofft. Das digitale Angebot soll 2020 noch weiter wachsen

Die Bilanz der PSD-Bank für das vergangene Jahr fällt verhalten positiv aus. Denn entgegen den Erwartungen war der Zulauf von 4500 Neukunden im Vergleich zum Vorjahr (5100 Neukunden) rückläufig. Der Vorstand will daraus aber keinen Negativtrend ableiten und plant für 2020, das digitale Angebot noch auszubauen. Dabei setzt das Geldinstitut auf das online verfügbare Beratungstool PIA für alle Fragen rund um eines der Kerngeschäfte der Genossenschaftsbank, die Baufinanzierung und das Thema Wohnen. „Wir haben diese Plattform erst seit einigen Monaten online und können bereits jetzt auf steigende Zugriffszahlen verweisen“, resümiert PSD-Vorstand August-Wilhelm Albert.

Die derzeit in der Düsseldorfer Niederlassung an der Bismarckstraße beschäftigten 135 Mitarbeiter müssten nicht um ihre Jobs bangen, versichert er. „Allerdings werden wir aufgrund des Ausbaus digitaler Angebote die Aufgaben neu gewichten“, sagt PSD-Vorstand Stephan Schmitz. Vieles sei bereits rein digital, wie beispielsweise die Erfassung und Bearbeitung von Freistellungsanträgen, anderes werde nach und nach umgestellt.

Mit persönlichen Beratungen wolle man gleichzeitig auch weiterhin nah am Kunden sein. Allerdings schließe dies nicht mit ein, am Standort Düsseldorf weitere Filialen zu eröffnen.

Die im vergangenen Jahr neu eingerichtete moderne Schließfachanlage in den Räumen der Bank an der Bismarckstraße mit 1000 Schließfächern wird von den Kunden noch nicht so angenommen, wie es sich der Vorstand wünschen würde. „Wir haben derzeit erst eine Auslastung von rund einem Drittel“, erklärt August-Wilhelm Albert.