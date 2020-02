Elektroautos : Post zieht bei Streetscooter den Stecker

Bonn/Aachen Lange sah sich die Post als erfolgreichster Produzent eines elektrischen Lieferwagens der Welt. Doch weil kein Partner einsteigen will, werden die Werke nun geschlossen. Mehr als eine halbe Milliarde Euro sind weg.

Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende: Nach diesem Motto hat der Vorstand der Post am Freitag entschieden, den Aachener Ableger Streetscooter ab Ende des Jahres weitgehend dicht zu machen, eine Kooperation mit Ford wird beendet. Die gleichnamigen Elektro-Lieferwagen werden nur bis Jahresende gebaut. Danach werden die zwei Fabriken in Aachen und Düren geschlossen. Die meisten der rund 500 Mitarbeiter werden wohl gehen müssen. Eine kleine Mannschaft soll bleiben, um die Streetscooter-Flotte der Post zu warten. Aktuell nutzt der Konzern etwas mehr als 11.000 Fahrzeuge. Mit den noch dieses Jahr gebauten Streetscootern soll die Flotte auf rund 15.000 Fahrzeuge wachsen.

Mit der Entscheidung räumt die Post ein, dass ihre großen Pläne für das Prestigeauto spektakulär gescheitert sind. Erstens ist es nie gelungen, genügend externe Käufer für die relativ einfach konstruierten Autos zu finden. Mehr als 80 Prozent der Produktion gingen an die Post als Inhaber. Zweitens gelang es der Post nicht, einen Partner zu finden, der den Streetscooter übernimmt und global weiterentwickelt. „Wir haben immer gesagt, dass wir kein Autohersteller sein wollen“, sagte Postchef Frank Appel am Freitag. Finanzvorstand Melanie Kreis wies außerdem daraufhin, die etablierten Autokonzerne würden zunehmend auch E-Lieferwagen auf den Markt bringen. Da mache es immer weniger Sinn, am Streetscooter festzuhalten. „Es war klar, dass wir mittelfristig nicht in die Gewinnzone reinkommen“, sagte sie.