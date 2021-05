Widerstand gegen Hitler : Die Heldin, die keine sein wollte

Das undatierte Foto zeigt die Mitglieder der Weißen Rose Sophie Scholl und ihren Bruder Hans. Foto: dpa

Am 9. Mai wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Sie ist eine Ikone des Widerstands, auf die sich Politiker und Aktivisten bis heute beziehen. Nicht immer einwandfrei.

Eine knappe Stunde vor Anbruch des 9. Mai 1946, an dem sie 24 Jahre alt geworden wäre, trat die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Kraft. Nur fünf Minuten trennten die Verabschiedung des Grundgesetz-Entwurfs durch den Parlamentarischen Rat am 8. Mai 1949, um genau 23.55 Uhr, vom Datum ihres 28. Geburtstags. Zwei historische Zäsuren, welche den schwierigen Beginn der Rückkehr Deutschlands zu Frieden, Freiheit und Demokratie markieren. Sie wären Sophie Scholl wichtiger gewesen als ihr eigenes Wiegenfest. Doch hat sie die Zeitenwende, für die sie aus tiefster Überzeugung kämpfte, nicht mehr erlebt. Die Studentin und Kämpferin gegen das nationalsozialistische Regime war 21, als sie im Strafgefängnis München-Stadelheim wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ am 22. Februar 1943 enthauptet wurde.

Unter den Mitgliedern und Unterstützern der Weißen Rose, jener Widerstandsgruppe, die sich Mitte 1942 in München um Sophies Bruder Hans und Alexander Schmorell gebildet hatte, ragt Sophie Scholl bis in die Gegenwart heraus. Dabei war sie eigentlich eine Randfigur, die sich den anderen erst spät angeschlossen hatte. Doch umgibt diese noch so junge Frau eine Aura des Besonderen, die sich nicht nur in ihrem hinten stark angeschnittenen Jungs-Haarschnitt mit Seitenscheitel und einer langen Strähne äußert, die ihr verwegen ins Gesicht fällt. Der schwarz-weiße Schnappschuss von der vielleicht 20-Jährigen wird zur Ikone, zeugt er doch von ihrem smarten, überraschend modernen Stil, dessen geheimnisvolle Ausstrahlung bis heute ungebrochen ist.

In Sophie Scholls jugendlichen, fast kindlichen Zügen liegt ein berührende Ernst, der einen unwillkürlich innehalten lässt – eine Heldin, die keine sein wollte, deren Unerfahrenheit als Widerständlerin ihr und ihren Mitstreitern am Ende sogar zum Verhängnis wurde. Dass sie kein Profi war, spricht umso mehr für sie. Widerstand in einer Diktatur kann hässlich werden, brutaler und blutiger als das Verteilen von Flugblättern.

Andererseits handelte Sophie Scholl keineswegs naiv. Die Unvoreingenommenheit gegenüber der NSDAP, mit der sich die Jugendliche noch als Scharführerin im Bund Deutscher Mädel hervorgetan hatte, war einer großen Klarheit gewichen, dass sich das Unrechtssystem nicht mit christlichen und freiheitlichen Grundüberzeugungen vereinbaren ließ. Diese Haltung konnten ihr auch jene nicht mehr nehmen, die sie unter das Fallbeil zerrten.

Viel Zeit zum Nachdenken, welche Wirkung sie persönlich für die Nachwelt entfalten könnte, blieb wohl nicht in den vier Tagen der Verhöre durch die Gestapo, des Schauprozesses und der Hinrichtung, die der Verhaftung folgten, nachdem Sophie Scholl und ihr Bruder beim Abwurf von Flugblättern in den Lichthof der Universität München entdeckt worden waren. Der Tag der Abrechnung sei gekommen, „der Abrechnung unserer deutschen Jugend mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannis, die unser Volk je erduldet hat“, war darauf zu lesen. Aber erst waren es die Tyrannen, die mit denen abrechneten, die sich ihnen da entgegenstellten.

Zweifellos wusste Sophie Scholl, was ihr bevorstand, als sie sich entschied, ihre Mittäterschaft in vollem Umfang einzuräumen. Sie aber stellte Wahrheit und Anstand allem anderen voran. Der Vater Robert umarmte Hans und Sophie kurz vor deren Tötung noch einmal: „Ihr werdet in die Geschichte eingehen“, sagt er unter Tränen. Und Sophie entgegnet bloß: „Das wird Wellen schlagen.“

Das tat es und tut es noch immer. Fast 200 Schulen in Deutschland tragen den Namen der Geschwister Scholl und rund 600 Straßen. Auf den Flugblättern der Weißem Rose finden sich Zitate von Schiller, Goethe und Novalis. Für viele, die damals nicht den Mut besaßen, den die Gruppe bewies, war es wenigstens der Beleg, dass es inmitten der Barbarei immer auch ein besseres Deutschland gegeben hat, geprägt von Humanität, Innerlichkeit und Idealismus.

Inge Scholl hat ihre Geschwister später als Märtyrer im Namen einer höheren Moral beschrieben, die in der Nachfolge Christi ihr Leben gaben, um „das deutsche Volk zu versöhnen, seine Geschichte zu heilen". An diesem Bemühen ist sicher etwas dran. Aber das Volk der Dichter und Denker hatte es nicht vermocht, Hitler zu verhindern. Im Gegenteil. Das macht Versöhnung schwierig und Heilung unmöglich.

Wahr ist, dass das Gedenken an Sophie Scholl und die Weiße Rose viele Brücken in den Beziehungen der jungen Bundesrepublik zu den Ländern gebaut hat, die schrecklich unter den Nazis gelitten hatten. Als junge, sensible, unangepasste und emanzipierte Frau bleibt sie bis in die Gegenwart eine Identifikationsfigur, wahrgenommen womöglich als Wegbereiterin einer Protestbewegung, die zunehmend von Frauen getragen wird. Es sind Aktivistinnen wie Greta Thunberg oder Lisa Neubauer, die Fridays for Future ein Gesicht geben, es sind Politikerinnen wie Maria Kolesnikowa, Swetlana Tichanowskaja und Veronika Zepkalo, die die Revolution in Belarus anführten.

Doch die Erinnerung an das, was Sophie Scholl getan hat, gewinnt gerade jetzt eine Bedeutung, die weit über das pflichtgemäße Gedenken anlässlich ihres 100. Geburtstages hinausgeht. Ihr Wirken schlägt Wellen, die ihr selbst kaum in den Sinn gekommen wären. Carola Rackete etwa, die Kapitänin des Flüchtlings-Rettungsschiffs „Sea-Watch 3“, verstieg sich zu der Behauptung, Sophie Scholl wäre heute gewiss Aktivistin bei der linksextremen Antifa. Eine „Querdenkerin“ wurde als Jana aus Kassel bekannt, weil sie während einer Demonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen erklärte: „Ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten hier aktiv im Widerstand bin." Im Umlauf sind inzwischen selbst gefälschte Scholl-Zitate. Bereits 2017 hatte der AfD-Kreisverband Nürnberg-Süd/Schwabach ein virtuelles Wahlplakat mit der Aufschrift gestaltet: „Sophie Scholl würde AfD wählen“.