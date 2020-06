Immer mehr Abgeordnete : SPD erhöht Druck für Wahlreform

Berlin Der Bundestag droht mit der nächsten Wahl noch größer zu werden. Schon jetzt hat kein anderes demokratisches Parlament mehr Sitze als das deutsche. Doch vor allem die CSU sperrt sich gegen eine Reform, weil sie die größten Nachteile fürchtet. SPD-Fraktionsmanager Schneider will noch in dieser Woche Klarheit.

Um für die nächste Bundestagswahl zumindest noch mit einer Notlösung das Aufblähen des Parlaments zu verhindern, drückt die SPD-Bundestagsfraktion jetzt aufs Tempo. Ihr Erster Parlamentarischer Geschäftsführer, Carsten Schneider, verlangt von der Union, in den kommenden Tagen Farbe zu bekennen. „Ich erwarte, dass CSU und CDU in dieser Woche eine belastbare Erklärung abgeben, ob und wie sie sich an einer Lösung beteiligen wollen“, sagte Schneider unserer Redaktion.