Fotos aus dem Gazastreifen Was hinter dem Wortgefecht zwischen Baerbock und Netanjahu steckt

Israels Regierungschef gilt als harter Knochen. Dass Netanjahu laut werden kann, haben schon andere Gesprächspartner zu spüren bekommen. Nun sollen sich Netanjahu und Baerbock bei ihrem Gespräch ordentlich gezofft haben, berichtete zunächst der israelische Sender „Channel 13“, den sich die „Bild“-Zeitung anschließend nach eigener Darstellung habe bestätigen lassen. Von einem Wortgefecht ist die Rede. Auslöser sollen Bilder aus Gaza gewesen sein, die Netanjahu Baerbock habe zeigen lassen. Darauf sollen Märkte im Gaza-Streifen zu sehen gewesen sein, deren Auslagen gut gefüllt gewesen seien. Zudem hätten die Israelis Aufnahmen von Stränden in Gaza vorgeführt, auf denen Palästinenser zu sehen gewesen seien, die gebadet und sich gesonnt hätten. Baerbock hielt dagegen. In Gaza herrsche eine Hungersnot. Sie wiederum könne Bilder hungernder Kinder zeigen. Das Auswärtige Amt nennt die Darstellung der „Bild“ in einer Reaktion „falsch und irreführend“. Trotzdem hält sich der Eindruck, dass der Lautstärkeregler beim Gespräch zwischen Baerbock und Netanjahu offenbar einen Defekt hatte. Baerbock habe „angefasst“ reagiert und Netanjahu gefragt, ob er sagen wolle, dass Ärzte in Gaza wie auch internationale Medien nicht die Wahrheit berichteten. Baerbock sagt auf Nachfrage zum Streit am Rande von G7 in Capri: „Wir berichten nicht aus vertraulichen Gesprächen.“ Der deutsche Botschafter Steffen Seibert sei im Kontakt mit dem Stab von Netanjahu.