13 Euro pro Zigarettenschachtel Das Ende eines Lebensgefühls

Nichtsdestotrotz: Dort wo Zigaretten besonders günstig sind, ist der Anteil der Raucher in Europa meist sehr hoch – in Polen und Bulgarien etwa. Doch der Plan, Nikotinkonsum über Preissteigerung einzudämmen, scheint nicht zwangsläufig aufzugehen: Frankreich hat eine der stärksten Tabaksteuererhöhungen durchgesetzt. Kostete eine Schachtel Zigaretten (20 Stück) im Jahr 2010 noch 5,60 Euro, hat sich der Preis bis heute fast verdoppelt. Um die Zehn Euro zahlen Raucher für das Päckchen nun – bis 2027 sollen es 13 Euro werden. Auch in den Niederlanden zahlt man bereits um die zehn Euro, teurer ist es bisher nur in der Schweiz. Zusätzlich will Frankreich mit strikten Verboten das Rauchen aus der Öffentlichkeit verbannen: Was für Schulen, öffentliche Gebäude und Plätze Sinn ergibt, soll aber auch an Stränden, in Parks und Wäldern gelten, wie der französische Gesundheitsminister Aurélien Rousseau nun verkündete.