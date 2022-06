Ruusland und die Staatsfinanzen : Zahlungsunfähig, aber nicht pleite

Düsseldorf Russland kann seine Schulden nicht begleichen – jedoch nur wegen der Sanktionen. Das erscheint zunächst nur technisch, könnte aber mittelfristig gravierende Auswirkungen auf das Land haben.

Rund 100 Millionen Dollar Zinsen hätte Russland spätestens am Montag jenen Investoren zahlen müssen, die zwei Dollar-Anleihen des Landes gezeichnet hatten, von denen die eine in vier und die anderen in 14 Jahren zur Rückzahlung ansteht. Doch die Investoren sind bisher allem Anschein nach leer ausgegangen, weil Moskau nicht gezahlt hat. Und wer seine Schulden nicht begleichen kann – beziehungsweise die versprochenen Zinsen nicht überweist –, gilt als zahlungsunfähig.