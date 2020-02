Kampf um bezahlbaren Wohnraum : Immer weniger Sozialwohnungen

Düsseldorf Die Zahl der Unterkünfte mit Mietpreisbindung ist in NRW innerhalb eines Jahrzehnts stark gesunken, in einigen Kommunen hat sie sich halbiert. Das Land will jetzt Druck machen.

Der Trend spiegelt sich in vielen Städten wider: Obwohl für Düsseldorf in den vergangenen zehn Jahren die Förderung von 2324 neuen Sozialwohnungen bewilligt wurde, sank ihre Zahl von 24.522 auf 14.856. In Mönchengladbach ging die Zahl im selben Zeitraum um 21 Prozent zurück, in Ratingen um fast 50 Prozent, in Meerbusch um 51,8 Prozent, in Willich um 47,5 Prozent. „In solchen Orten zu wohnen, wird für weniger gut verdienende Menschen immer schwerer“, sagte Silke Gottschalk, Geschäftsführerin des Mieterbundes NRW, „gerade die steigenden Preise für Boden erschweren in solchen Lagen oft neue Projekte für sozialen Wohnungsbau.“