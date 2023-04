Chinas Streben nach Dominanz Wettlauf um die Weltmacht

Nein, es werden auch dieses Jahr nicht Hunderttausende in Deutschland bei den Ostermärschen auf den Straßen sein, auch nicht Zehntausende, obwohl die Welt nach Frieden ruft, mehr noch: nach Frieden dürstet. Krieg in Jemen, Tragödie in Syrien, Zerstörung in Irak, Chaos in Libyen, ungelöste Konflikte gleich reihenweise auf dem afrikanischen Kontinent, wo allein in der nordäthiopischen Unruheprovinz Tigray lange ein von der Welt vergessener Krieg von unfassbarer Grausamkeit tobte, weil alle in die Ukraine blicken. Nein, es werden auch dieses Jahr nicht Hunderttausende in Deutschland bei den Ostermärschen auf den Straßen sein, auch nicht Zehntausende, obwohl die Welt nach Frieden ruft, mehr noch: nach Frieden dürstet. Krieg in Jemen, Tragödie in Syrien, Zerstörung in Irak, Chaos in Libyen. Auch in Europa tobt wieder ein Krieg. Was vor 18 Monaten noch undenkbar schien, ist mittlerweile seit gut 13 Monaten in der Ukraine bittere, traurige und blutige Realität. Die alte Friedensordnung zertrümmert. Die Welt wirkt irgendwie aus den Fugen.