Vorstandssitzung der NRW-CDU Wüst will nicht Kanzlerkandidat werden

Noch am Sonntagabend hatte Wüst in der ARD-Sendung von Caren Miosga entsprechende Worte in Richtung Söder gefunden: „Er weiß sehr genau, dass es wichtig ist, dass wir jetzt als Union gemeinsam uns so aufstellen, dass die Menschen so schnell es geht eine bessere Bundesregierung bekommen“, sagte Wüst „Und er weiß auch, dass das '21 nicht so gut war.“ Gleichwohl zeigte sich Wüst gelassen: „Meine Sorge ist einigermaßen überschaubar.“