Interview Christian Wagner : Trumps Abkommen mit den Taliban war der Kardinalfehler

Talibankämpfer nach der Machtübernahme im Präsidentenpalast in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Foto: AP/Zabi Karimi

Interview Düsseldorf Der Kollaps der afghanischen Streitkräfte hat mit Korruption und dem Einfluss lokaler Warlords zu tun, sagt Christian Wagner, Leiter der Forschungsgruppe Asien der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Eingeleitet wurde der Siegeszug der Taliban jedoch durch ein verhängnisvolles Signal des früheren US-Präsidenten Donald Trump.

In nur wenigen Tagen haben die Taliban in Afghanistan die Macht an sich gerissen. Das hat mit den destruktiven Verhältnissen im Land und innerhalb der Regierungsarmee zu tun – und mit dem Verhalten des Westens, dem es am Ende nicht schnell genug gehen konnte. Ein Gespräch mit den Asienexperten Christian Wagner von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik.

Warum haben die mühsam ausgebildeten Truppen der Regierung in Afghanistan das Land so kampflos an die Taliban übergeben?

Wagner Wir erleben die beispiellose Implosion eines Staates. Man hat in den vergangenen Jahrzehnten selten eine so unblutige Eroberung von Macht gesehen wie in den letzten Wochen in Afghanistan. Das Kernproblem ist das Abkommen von Doha, bei dem die Trump-Administration direkt mit den Taliban verhandelt hat. Damit war für die Warlords in Afghanistan klar, dass sie mittelfristig die Unterstützung der USA verlieren. Die Eroberungen der vergangenen Tage waren an einigen Stellen Übereinkommen der lokalen Taliban mit den lokalen Warlords, die seit 30 Jahren im Bürgerkrieg leben und sich immer wieder an neuen Machthabern orientiert haben. Seit Doha waren die USA für diese Leute kein zuverlässiger Partner mehr, darum haben sie lokale Deals geschlossen, um ihre Truppen kampflos abziehen zu können. Es gab keine Loyalität gegenüber der Regierung und plötzlich auch keine Rückendeckung des Westens mehr.

Welche Rolle spielt die Korruption im Land?

Wagner Eine große Rolle, denn Korruption gab es auch innerhalb der Streitkräfte. Es hieß ja immer, die Soldaten seien unterbezahlt gewesen. Sie waren auch schlecht verpflegt und ausgerüstet, weil viel von dem, was dem Land an Geld und militärischer Ausrüstung zur Verfügung gestellt wurde, nicht bei den einfachen Soldaten angekommen ist. Das hat zur Erosion beigetragen.

Warum hat der Westen die Verhältnisse so falsch eingeschätzt?

Wagner Wenn man irgendwann mal die Berichte der US-Streitkräfte zu sehen bekommt, wird man darin sicher auf ein nüchternes Bild der Lage treffen. Ich glaube nicht, dass der Westen Illusionen hatte. Das Abkommen von Doha war der Kardinalfehler, weil die Trump-Administration durch direkte Gespräche mit den Taliban sowohl die Streitkräfte wie auch die afghanische Regierung umgangen hat. Was Biden jetzt macht, ist nur folgerichtig. Der amtierende US-Präsident hat gesagt, die afghanischen Streitkräfte wären in einem Jahr nicht in der Lage gewesen, gegen die Taliban zu kämpfen und in fünf Jahren auch nicht. Dann ist es aus seiner Sicht konsequent, das Thema jetzt möglichst schnell von der Agenda zu bekommen, zumal nächstes Jahr in den USA Wahlen anstehen. Überraschend war wohl nur, dass die Machtübernahme der Taliban so schnell passiert, wie wir es jetzt erleben.

Aber nach so vielen Jahren Engagement im Land, das Menschenleben und viel Geld gekostet hat, hätte man den Abzug doch so angehen müssen, dass der Westen nicht auf einen Schlag alles Erreichte zunichtemacht und jeglichen Einfluss verliert.

Wagner Das ist richtig. Man hätte mehr Druck auf die afghanischen Streitkräfte ausüben können. Man hätte den Rückzug auch so staffeln können, dass man den Streitkräften weiter Luftunterstützung zusagt. Der übereilte Abzug aller Truppen hat den Regierungstruppen jeden Rückhalt genommen. Aber man sollte das Argument nicht überdehnen, weil die afghanische Regierung nun mal an vielen Stellen mit Warlords zusammengearbeitet hat. Die hängen ihr Fähnchen nach dem Wind und sind keine verlässliche Größe, um Schlachten gegen die Taliban zu gewinnen.

Man sieht nun schreckliche Szenen etwa in Kabul: Menschen hängen sich an Flugzeuge, um aus dem Land zu kommen. Da ist nur noch Panik und Verzweiflung. Denken Sie, dass die Taliban zu einem Rachefeldzug gegen die Bevölkerung ausholen wird, sobald sie ihre Machtübernahme gefestigt haben?

Wagner Die letzte Hoffnung ruht nun darauf, dass die Taliban sich weiterentwickelt haben. Schon in früheren Phasen ihrer Herrschaft hat man vereinzelt gesehen, dass etwa Mädchen doch eine Schule besuchen durften. Die Lage ist noch zu unübersichtlich, um abschätzen zu können, welches Ausmaß die Racheakte der Taliban noch annehmen werden. Wahrscheinlich wird es von Region zu Region unterschiedlich sein. Es gibt Orte, aus denen Hilfsorganisationen berichten, die Taliban hätten schon signalisiert, dass sie bleiben sollen. Auch die Taliban wissen, dass sie Fortschritt ermöglichen müssen, wenn sie an der Herrschaft bleiben wollen. Aber man muss schon davon ausgehen, dass es in nächster Zeit zu Racheaktionen und auch Strafverfolgung nach den Gesetzen der Taliban kommen wird.

Im Moment sind die Grenzen etwa Richtung Pakistan geschlossen. Wohin werden die Menschen zu fliehen versuchen?

Wagner Die meisten werden wohl versuchen, nach Pakistan oder in den Iran zu kommen. Pakistan hat allerdings seine Grenzen zuletzt stark abgesichert, da wird es vermutlich kein Durchkommen geben. Das Land hat noch viele Flüchtlinge aus den vergangenen Afghanistankonflikten und wird versuchen, die Zahl neuer Flüchtlinge gering zu halten. Vermutlich werden mehr Menschen versuchen, über den Iran und den Irak bis in die Türkei zu kommen – mit dem Ziel Europa. Außerdem hat sich herumgesprochen, dass es eine Route aus dem Irak über Weißrussland nach Europa gibt, weil Machthaber Lukaschenko die Flüchtlinge als Druckmittel gegen Europa instrumentalisiert. Ich denke aber, dass die Migrationsbewegungen nicht die gleichen Ausmaße haben werden wie nach dem Syrienkonflikt. Aber es wird sicher steigende Flüchtlingszahlen geben.

Wie sollte die EU reagieren?