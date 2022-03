Selenskyj per Video im Bundestag : Der Präsident, der Krieg und die Moral

Per Videoschalte in Berlin: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wendet sich mit einer beeindruckenden Rede an die Mitglieder des Bundestages und der Bundesregierung Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Tag 22 des Krieges in der Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj packt die Abgeordneten des Deutschen Bundestages mit einer beeindruckenden Rede beim Gewissen. „Bitte, helfen Sie uns!“ Das Hohe Haus applaudiert – stehend.

Weiterleiten Drucken Von Holger Möhle Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro

In Kiew sind wieder Bomben gefallen. Ein Hochhaus ist getroffen. Auch in der Nähe des Präsidentenpalastes soll es einen Einschlag gegeben haben. Doch dann steht diese Videoschalte nach Berlin – mit einigen Minuten Verzögerung nach technischen Problemen. Wolodymyr Selenskyj blickt in die Kamera. Seine Zuschauer an diesem Morgen sind die Abgeordneten des Deutschen Bundestages und die Mitglieder der Bundesregierung. Die Reihen im Hohen Haus sind voll besetzt. Um 09.04 Uhr stehend Applaus für Selenskyj. „Herr Präsident, wir können Sie sehen. Ihr Land hat sich für die Demokratie entschieden. Und genau das fürchtet Wladimir Putin“, begrüßt Bundestags-Vizepräsident Katrin Göring-Eckardt den Redner in Kiew. Ein Präsident im Krieg, der kaum noch schläft, schickt seine Botschaft in die für ihn vermutlich wichtigste europäische Hauptstadt. Tags zuvor hatte er – ebenfalls per Videoauftritt -- im US-Kongress eine Flugverbotszone der Nato gefordert, und falls dies nicht möglich sei, zumindest neue Kampfjets und Flugabwehrsysteme für seine Streitkräfte.

Selenskyj -- im khakibraunen Militärhemd vor ukrainischer Flagge -- wird sofort direkt. „Ich wende mich an Euch. Russland bombardiert unsere Städte und zerstört alles, was da ist.“ Krankenhäuser, Kirchen, Kindergärten Schulen. Tausende Ukrainer seien seit Kriegsbeginn am 24. Februar gestorben, darunter 108 Kinder. Der Präsident blickt eindringlich in die Kamera und somit in den Plenarsaal. Ja, es gebe Sanktionen gegen Russland. „Aber es sind Sanktionen, die vielleicht zu wenig sind, um diesen Krieg zu stoppen.“ Selenskyj kritisiert, dass deutsche Unternehmen in Russland geblieben seien. In einem Land, „das Euch einfach ausnutzt, diesen Krieg zu finanzieren“. Unter den Abgeordneten gibt es an dieser Stelle betretene Gesichter. Die Ukraine habe immer darauf hingewiesen, dass die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 „eine Waffe“ sei. Und die Antwort aus Deutschland? „Es ist Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft.“ Und jetzt zögere man wieder – mit dem Wunsch seines Landes nach Beitritt in die Europäische Union.

Krieg in Europa „Putin will die ganze Ukraine“ Der ehemalige Bundesaußenminister Joschka Fischer ist überzeugt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Ukraine komplett erobern will. „Er will die ganze Ukraine, weil das in seinem Weltbild die Voraussetzung für die Wiedergewinnung der russischen Hegemonie in Osteuropa ist“, sagte der Grünen-Politiker der dpa. „Wie sich die Dinge weiterentwickeln, wissen wir nicht. Wir können nur das Beste für die Ukraine hoffen.“

Der ukrainische Präsident berichtet über die Zerstörung der Hafenstadt Mariupol. „Die russischen Streitkräfte vernichte alles und alle, die da sind.“ Er plädiert für eine Luftbrücke, „damit der Himmel sicher ist“. Die Botschaft einer Luftbrücke könnte man gerade in Berlin verstehen. „Ich wende mich an Euch, denkt an Eure Eltern, die den Krieg überlebt haben.“ Wieder werde in Europa versucht, „ein ganzes Volk zu vernichten“. Aber Selenskyj ist entschlossen: „Wir kämpfen darum, unser eigenes Volk zu erhalten.“ Und dann die Hoffnung: „Die Ukraine wird in der Europäischen Union sein.“ Gerade werde wieder versucht, eine Mauer in Europa zu errichten. Selenskyj wendet sich direkt an Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Regierungsbank: „Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die Deutschland verdient. Bitte, helfen Sie uns, helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen.“ Um 09.22 Uhr applaudieren die Abgeordneten des Bundestages erneut – wieder stehend. Vizepräsidentin Göring-Eckardt verabschiedet Selenskyj mit dem Gruß der Freiheitsbewegung auf dem Maidan von 2014: „Slawa Ukraini – hoch lebe die Ukraine.“

Die Union hätte sich nach einer solchen Rede eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz gewünscht. Zumindest eine Debatte direkt im Anschluss an den Videoauftritt von Selenskyj. Doch diese Debatte gibt es nicht. Erst am Nachmittag steht eine Aktuelle Stunde zur Lage der ukrainischen Flüchtlinge auf der Tagesordnung. Unionsfraktionschef Friedrich Merz tritt ans Pult, mahnt Scholz, dieser müsste sich in einer solchen Lage an die Nation wenden. „Wo stehen wir, haben wir das richtig gemacht?“ Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann glaubt, Merz wolle nur „die Gunst der Stunde nutzen, seiner Fraktion einzuheizen“. Taktik also. Außenministerin Annalena Baerbock hatte tags zuvor gesagt: „Zuhören, das Wort stehen lassen, das ist doch eine Stärke in diesem Moment.“ Nur damit ist es nicht getan. Der Krieg geht weiter. Auch an Tag 22 seit Kriegsausbruch.