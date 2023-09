Ukraine Ein Minister für die militärische Offensive

550 Tage Krieg. In dieser Zeit kann sich ein Verteidigungsminister schon mal verschleißen. Wenn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach mehr als eineinhalb Jahren Krieg mit Oleksij Resnikow einen seiner wichtigsten Minister im Abwehrkampf seines Landes gegen die russischen Invasoren auswechselt, will er damit neuen Schwung für die erhoffte militärische Offensive seiner Streitkräfte bringen. Aber nicht nur. Denn die Erfolge der ukrainischen Armee gegen einen Gegner, der sich tief hinter mehreren Verteidigungslinien eingegraben hat, sind bislang überschaubar. Doch die Ukraine muss, wenn sie in späteren Friedensgesprächen harte Argumente haben will, Fakten auf dem Boden schaffen und so viel Terrain wie möglich zurückerobern. Resnikow hat sich angreifbar gemacht, weil in seinem Ministerium die in der Ukraine weit verbreitete Korruption grassiert. Wo es in den Wehrämtern oder dem Ministerium millionen- oder gar milliardenschwere öffentliche Aufträge gibt, wo das Geschäft mit Waffen auf höchstem Niveau floriert, wird in der Ukraine gerne die Hand aufgehalten. Transparenz gibt es bei dem Land, das in EU und Nato drängt, vor allem auf dem Papier. Eine weiße Weste hat die Regierung in Kiew hier ganz gewiss nicht, so viel gehört zur Ehrlichkeit dazu. Resnikow muss gehen – wegen mäßiger militärischer Erfolge und auch wegen Korruptionsverdachts in seinem Umfeld. Resnikow war schon allein von Amt wegen einer der Hauptunterhändler Kiews beim Bemühen, westliche Waffen zu bekommen.