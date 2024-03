Die Entscheidung in Russland Schall und Rauch einer Schein-Wahl

Russland hat gewählt. Aber hat es das wirklich? Hatten und haben die Menschen in der Russischen Föderation tatsächlich eine Wahl? Sie haben den Diktator im Kreml, der sich Präsident nennt, in eine fünfte Amtszeit geschickt. Doch Zahlen sind in Russland Schall und Rauch. Ob mit 87 Prozent Zustimmung, wie es das russische offizielle Endergebnis weismachen will, oder mit 97 Prozent oder mit 67 Prozent – ist völlig egal. Wladimir Putin ist der Präsident einer Scheinwahl, einer Farce, womit er gewissermaßen auch nur ein Scheinpräsident ist. Präsidial ist an seinem Handeln, Tun und Denken wenig bis nichts. Der Kreml-Machthaber hat im bereits dritten Jahr seines verbrecherischen Angriffskrieges gegen die Ukraine maximalen Druck auf die Wählerinnen und Wähler – vor allem in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine – ausgeübt. Fair und frei? Niemals! Die russische Gesellschaft ist lethargisch. Viele Russinnen und Russen haben Putin gewählt, weil sie schlicht ihre Ruhe haben wollen, nicht weil sie für ihn sind.