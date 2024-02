Alexej Nawalny und der Kreml Tod eines Aufrechten

Alexej Nawalny ist tot. Damit ist in Russland auch ein Stück Hoffnung auf eine halbwegs demokratische Entwicklung gestorben. Wladimir Putin ist seinen wichtigsten, jedenfalls den für seine Macht gefährlichsten innenpolitischen Gegner los. Final. Die Präsidentenwahl im März ist ohnehin eine Farce. Nawalny ist am Ende der Jagd des Kremls und der russischen Justiz auf ihn erlegen – mit unmenschlichen und schikanösen Haftbedingungen, dabei hätte er, schwer krank, medizinische Hilfe gebraucht. Putin hat der Welt prominent am Beispiel des Regimekritikers Nawalny demonstriert, dass er über Leichen geht. Putins Härte gegen innenpolitische Gegner ist nicht Zeichen von Stärke, sondern von Schwäche und großer Angst, weil der Kreml-Herrscher weiß, dass er nur überlebt, solange er sich an der Macht hält. Dafür opfert er alles. Seine Soldaten im wahnwitzigen Angriffskrieg gegen die Ukraine ebenso wie er jeden Freiheitswillen in seinem Russland unterdrücken lässt. Putin ist der Zar der Neuzeit – ohne jeden Skrupel. Nawalny wäre Wette und Hoffnung auf die russische Zukunft gewesen, von der allerdings auch nicht klar ist, wie demokratisch sie unter Nawalny tatsächlich verlaufen wäre. Vielleicht wäre dieses Experiment gescheitert, aber es wäre eine Chance gewesen.