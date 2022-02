Die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland : Gasmangel, Inflation, Rezession drohen

Nord Stream 2 kommt in Lubmin an. Doch die Röhre liegt auf Eis. Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Die Folgen der Krise für Verbraucher und Firmen sind gravierend. Zwar muss keiner frieren, versichert die Branche. Doch die Inflation könnte auf sechs Prozent steigen. Zwei Jahre Rezession drohen. Und so schnell ist das russische Gas nicht zu ersetzen.

Bleiben jetzt die Wohnungen kalt? Die Sorge ist, dass Russland auf Sanktionen mit einem Abdrehen des Gashahns rageiert, auch wenn es das nicht mal im kalten Krieg gegeben hat. Dennoch müssen die Verbraucher nicht frieren. „Sicher ist: In diesem Winter wird jeder Gaskunde eine warme Wohnung haben“, sagte Kerstin Andreae, Chefin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Sie verwies auf die vereinbarten Sicherungsmechanismen: Danach könnten zunächst Industrie-Kunden mit entsprechende Verträgen vom Netz genommen werden, um die Nachfrage zu drosseln. „In jedem Fall sind Haushaltskunden und Einrichtungen wie Krankenhäuser durch gesetzliche Bestimmungen besonders geschützt“, so Andreae.

Können wir ohne Gas und Kohle aus Russland auskommen? Vorerst nicht. Laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kommen 55 Prozent des importierten Erdgases aus Russland, beim Öl seien es 35 Prozent und bei der Kohle 50 Prozent. Vor allem das Gas ist nicht so leicht zu ersetzen: „Das kann mittelfristig nicht ersetzt werden, dafür gibt es keine Alternativen in der Gasimport-Infrastruktur“, sagte Eons Finanzchef Marc Spieker der „Börsenzeitung“. Auch BDEW-Chefin Andreae machte klar, dass Flüssiggas nur eine Ergänzung ist: „In gewissem Umfang besteht die Möglichkeit, zusätzliche Flüssiggas-Mengen zu beziehen.“ Die größten LNG-Anbieter sind Katar, Australien und die USA. Deutschland ist mit ziemlich leeren Gasspeicher in den Winter gegangen, das soll sich nicht wiederholen: Für den nächsten Winter kündigte Habeck den Aufbau einer Gasreserve an: Die Eigentümer von Speichern, dazu zählt auch Gazprom, sollen verpflichtet werden, diese vor Beginn des Winters zu befüllen. Auch der Bau von Flüssiggas-Terminals ist geplant.