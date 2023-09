Bekleidungsregeln So gehst du nicht in die Schule!

Sie kommen in Leggings oder Jogginghose, mit Sporttrikots oder Militärklamotten, und manche mummeln sich bei jedem Wetter in wattige Mäntel ein wie in einen Kokon: Unpassende Kleidung ist an Schulen ein großes Thema. Denn natürlich drückt das, was man am Leib trägt, eine Haltung aus. Und so trifft auch jede Schülerin, jeder Schüler am Morgen vor dem Kleiderschrank – oder dem Klamottenberg neben dem Bett – nicht nur modische Entscheidungen, sondern auch die, was er oder sie in der Schule über sich zum Ausdruck bringen will: Ich bin brav, angepasst, rebellisch, sportlich, heute fröhlich drauf. Oder auch: Ich hab keine Lust auf Schule, wäre jetzt lieber chillen, im Freibad oder in einem Club und zeig euch das jetzt mal offensiv.