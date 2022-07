Nord Stream 1 : Darf man sich über russische Gaslieferungen freuen?

Düsseldorf Putin lässt wieder Gas nach Deutschland strömen. Erleichterung darüber ist so verständlich wie beschämend. Was daraus folgen muss und wie Putin das Gas nutzt, um Europa zu beschämen.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Für Wladimir Putin ist der Gashahn ein Regler der Angst. Nun hat er also anscheinend für die Leitung Nord Stream 1 einen Durchfluss von 40 Prozent befohlen, was dem Vor-Wartungsniveau entspräche. Und da in den vergangenen Wochen die deutsche Abhängigkeit von diesen Lieferungen für Verbraucher wie Industrie bis ins Feinste durchdekliniert worden ist, dürften viele Menschen nach dieser Nachricht Erleichterung empfunden haben. Doch darf man sich über Gaslieferungen freuen, die einen Einbruch der deutschen Wirtschaft vorerst verhindern helfen, während in der Ukraine Menschen sterben, Häuser zerstört werden, das Land, das uns mit Gas beliefert, offensichliche Kriegsverbrechen begeht? Und keinerlei Signale sendet, dass das absehbar enden könnte?

Wie falsch es ist, sich in wirtschaftlichen Fragen von einem Land abhängig zu machen, ist eine Binsenwahrheit. Für Deutschland hat der Verstoß gegen dieses Gebot der Vernunft unter anderem zur Folge, dass es einen moralisch angreifbaren Kurs fahren muss, politisch möglichst eindeutig gegen Russland Position zu beziehen, Waffen in die Ukraine zu liefern und gleichzeitig weiter die Gasspeicher zu füllen. Über die Nachricht, dass das vorläufig weiter möglich ist, erleichtert zu sein, ist also so nachvollziehbar wie beschämend. Darum kann von Freude nicht die Rede sein, denn das wäre ja ein unbeschwertes Gefühl. Doch ist den meisten die Erleichterung über die Lieferungen über Nord Stream 1 in Wahrheit peinlich.

Womöglich zielt Putin sogar gerade auf die Scham von wirtschaftsstarken Ländern wie Deutschland. Mehr noch als die Angst dürfte ihm nämlich die Scham, die seine Gaslieferungen auslöst, jenes zynische Überlegenheitsgefühl bescheren, das ihm so wichtig zu sein scheint. Solange er am Gashahn spielen kann, hat er Deutschland und andere abhängige Länder Europas auf den Knien. Er schleift sie vor den Spiegel der Selbsterkenntnis und zeigt ihnen, wie weit die Moral sie trägt, wenn es an die wirtschaftliche Existenz geht.

Eine Folge von Scham ist das Bedürfnis zu kaschieren, was einem die Peinlichkeit bereitet. Doch dann setzt sich die Empfindung ewig fort. Deutschland hat erkannt, welche Fehler es in der Vergangenheit gemacht, wie falsch es den früheren Partner Russland eingeschätzt hat. Auch, weil das die billigste, also gewinnträchtigste Lösung war. Das gilt es zuzugeben, vor allem gegenüber der Ukraine und nun nicht nachzulassen im Bemühen, die falsche Abhängigkeit möglichst schnell zu beenden. Und dabei nicht in neue fragwürdige Abhängigkeiten zu geraten, sondern möglichst auf alternative Energien und eigene technologische Innovationen zu setzen.