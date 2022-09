Städtetag fordert mehr Geld für neues Nahverkehrs-Ticket : Wie NRW vom Entlastungspaket profitiert

Düsseldorf Die Ampel will Senioren mit 300 Euro unterstützen, Studierende mit 200 Euro. Das lobt der NRW-Städtetag. Ökonomen kritisieren die Steuer auf „Zufallsgewinne“, die der Bund für RWE und Co. plant. Städte und DGB fordern vom Land Tempo beim Nahverkehrs-Ticket.

Das von der Bundesregierung geschnürte Entlastungspaket stößt in Nordrhein-Westfalen auf ein geteiltes Echo. „Die Städte begrüßen, dass sich die Ampelkoalition auf ein drittes Entlastungspaket verständigt hat. Die Maßnahmen helfen, Belastungen der Bürger und der Wirtschaft zu reduzieren“, sagte Thomas Kufen , Vorsitzender des Städtetages NRW und Oberbürgermeister von Essen, unserer Redaktion. Positiv zu bewerten seien etwa die Einmalzahlungen für Studierende und Rentner. Der Koalitionsausschuss hatte sich nach 18 Stunden langen Beratungen auf ein 65 Milliarden Euro schweres Entlastungspaket verständigt. „Deutschland steht zusammen in einer schwierigen Zeit“, sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Vorstellung: „Wir werden als Land durch diese schwierige Zeit kommen.“

Darüber hinaus hat die Ampel eine Strompreisbremse beschlossen: Den Privathaushalten wird eine bestimmte Menge Strom zu einem vergünstigten Preis zugestanden. Finanziert werden soll dieser Basisverbrauch, indem der Staat sogenannte Zufallsgewinne der Stromerzeuger abschöpft. Dazu will die Bundesregierung einen Höchstpreis für Erlöse am Spotmarkt für Strom festlegen. Setzen RWE und Co. wegen hoher Großhandelspreise mehr um, müssen sie den Differenzbetrag an den Staat abführen. Die Grünen fordern seit Langem eine solche Übergewinnsteuer, die FDP hatte sie bislang abgelehnt.