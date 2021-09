Lehren aus der Pandemie : Das Problem mit der Work-Life-Balance

Meinung Düsseldorf Arbeit und Privates in Balance zu halten, setzt voraus, beides für strikt getrennte Welten zu halten. Vielleicht liegt da ein Fehler.

Während der Pandemie fand Arbeit und Privatleben für viele Menschen plötzlich in denselben Räumen statt. Das hat neue Fragen aufgeworfen nach dem Sinn von Arbeit, nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, nach Rollenbildern in der Familie und der Einteilung von Zeit. Manche mochten es, dass sich ihre Lebenszusammenhänge überlagerten und sie verbinden konnten, was ihnen wichtig ist. Bei anderen sollte zusammenpassen, was nicht zusammengehört, Stress und Überforderung waren programmiert.