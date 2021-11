Koalitionsvertrag : Ampel-Bündnis will scharfe Kursänderung bei Abtreibung

Analyse Düsseldorf Die Ampelparteien wollen das Werbeverbot bei Schwangerschaftsabbrüchen abschaffen. Vordergründig geht es um die bessere Information von Frauen. Doch die Pläne reichen weiter: Abtreibung soll raus aus dem Strafgesetzbuch.

Wenn die Ampelparteien in wenigen Tagen die neue Regierung bilden, dürfte dem Land eine große Debatte über das Thema Abtreibung bevorstehen. Das ist klar, seit die Koalitionspartner ihren Vertrag veröffentlicht haben und im Kapitel „Reproduktive Selbstbestimmung“ ankündigen, dass sie Paragraph 219a des Strafgesetzbuches ersatzlos streichen wollen. Das ist jener Abschnitt, der „Werbung für das Abbrechen von Schwangerschaften“ unter Strafe stellt. Strittig ist dieser Paragraph schon lange, weil er auch Ärztinnen und Ärzte betrifft und ihnen untersagt, Informationen etwa zu Methoden des Schwangerschaftsabbruchs in ihrer Praxis im Internet bereitzustellen. Damit sind Frauen darauf angewiesen, sich etwa über eine Liste der Bundesärztekammer darüber zu informieren, welche Ärzte mit welcher Methode Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Doch sind auf der Liste nicht alle Praxen verzeichnet. In manchen Regionen ist es inzwischen schwer geworden, geeignete Anlaufstellen zu finden. Durch die angekündigte Abschaffung des Werbeverbots sollen Frauen nun leichter an Informationen kommen.

Schon jetzt gibt es skeptische Stimmen zu den Vorstellungen der neuen „reproduktiven Selbstbestimmung“, wie sie im Koalitionsvertrag aufscheinen. Der große katholische Sozialverband Caritas vermisst im Ampelpapier ethische Leitplanken in Fragen des Lebensschutzes. „Wir hoffen, dass an Lebensanfang und Lebensende der Schutz des menschlichen Lebens und der Menschenwürde auch in der neuen Legislaturperiode höchste Priorität hat“, sagte Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa. Auch der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), der auf Bundesebene für die katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen von Caritas und SkF zuständig ist, hält die Pläne der kommenden Koalitionäre in Sachen Abtreibungsrecht für höchst problematisch. „Die Pläne rühren den gesellschaftlichen Kompromiss an, den wir in Deutschland 1995 zur Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen mühsam geschlossen haben“, sagt Regine Hölscher-Mulzer, Referentin beim SkF. Mit der Abschaffung des Paragraphen 219a würde ein Baustein aus dem Gefüge herausgenommen, was den gesamten Kompromiss in Frage stelle. „Natürlich sind auch wir dafür, dass Frauen sich umfassend über Schwangerschaftsabbrüche informieren können, es geht im fraglichen Paragraphen aber nicht nur um Informationen von Seiten der Ärztinnen und Ärzte, sondern um Werbung – wenn man es so nennen will – insgesamt. Darum halten wir die generelle Abschaffung des Paragraphen für problematisch.“