Kartellamt nimmt auch Ölkonzerne ins Visier : Wer profitiert von den hohen Sprit-Preisen?

Eine Tankfüllung kostet bis zu 100 Euro. Foto: dpa-tmn/Markus Hibbeler

Die Spritpreise haben sich vom Rohölpreis entkoppelt. Nun prüft das Kartellamt, ob die Unternehmen sinkende Ölpreise weitergeben - oder wer die Extragewinne einstreicht. Im Visier sind vor allem die Mineralölkonzerne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von Mischa Ehrhardt

Die Spritpreise sind zwar von ihren Höchstständen der vergangenen Tage wieder gesunken, liegen aber nach wie vor sehr hoch. Nun prüft das Bundeskartellamt mögliche Preisabsprachen der Akteure auf unterschiedlichen Ebenen. Wer profitiert von den hohen Tankstellenpreisen?

Die Spritpreise an den Tankstellen sind seit Kriegsbeginn explodiert: Von rund 1,70 Euro auf 2,20 Euro, bei Diesel lagen sie pro Liter zeitweise sogar bei über 2,30 Euro. Dagegen sind die Ölpreise nach dem Anstieg auf rund 140 Dollar pro Fass wieder gesunken. Am Donnerstag lag der Preis pro Barrel weiter bei rund 100 Dollar – und das entspricht in etwa dem Niveau vor dem Kriegsausbruch. „Der Ölpreis ist ja deutlich gesunken in den letzten Tagen. Und trotzdem bewegen sich die Preise den Tankstellen nicht“, sagte der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Sven Christian Kindler am Mittwoch im Deutschlandfunk. „Das spricht für massive Spekulation – und den Verdacht von Preisabsprachen, die dort stattfinden“.

In der Tat ist Spekulation an den Märkten ein Teil der Erklärung der hohen Energiepreise. Denn der Preis an den Ölmärkten richtet sich nicht in erster Linie nach der aktuellen Situation, sondern der Erwartung. Der Ausbruch des Krieges hatte weder das tatsächliche Angebot, noch die Nachfrage schlagartig geändert. Aber an den Märkten sind die Preise explodiert, weil die Folgen des Angriffs Russlands auf die Ukraine abzusehen waren. Umgekehrt hält der leider weiter an – und trotzdem haben sich die Preise an den Rohstoffbörsen wieder beruhigt.

Dem Verdacht auf mögliche Preisabsprachen geht nun das Bundeskartellamt nach. „Wenn die Rohölpreise jetzt wieder sinken und die Tankstellenpreise dem nicht folgen oder sogar weiter steigen sollten, muss man sich das genau ansehen“, sagte der Präsident der Bonner Behörde, Andreas Mundt am Mittwoch. „Dazu gehören mehrere Marktstufen: vom Rohölmarkt über die Raffinerien und den Großhandel bis zu den Tankstellenbetreibern“.

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zeigte sich alarmiert: „Mein Haus hat das Bundeskartellamt gebeten, die Benzin- und Dieselpreise sehr genau zu beobachten und bei jeglichem Hinweis auf missbräuchliches Verhalten tätig zu werden", sagte Habeck. Die Machtposition der großen Tankstellenketten sei seit Langem ein strukturelles Problem.

Dass die Tankstellenpreise hochschnellen, wenn der Ölkurs am Weltmarkt steigt, ist ein altbekanntes Phänomen. Ebenso lehrt die unschöne Erfahrung, dass bei Kursrückgängen am Ölmarkt der Benzinpreis an den Tankstellen nur stark verzögert wieder sinkt. „Der Kraftstoffmarkt ist relativ intransparent. Hier ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen ist sicher nicht verkehrt“, sagte deswegen ADAC-Sprecher Andreas Hölzel.

Was aber treibt nun die Tankstellenpreise? Klar ist zum einen, dass die Förderländer aktuell mehr beim Ölverkauf kassieren können. Allerdings kann man damit nur einen geringen Teil des Preisanstieges erklären. Ein anderer Teil der Spritpreise landet beim Staat. Dabei sind Energiesteuer und CO2-Abgabe unabhängig von aktuellen Preisbewegungen; sie gelten pro Liter Treibstoff. Durch die Mehrwersteuer dagegen nimmt der Staat bei Preiserhöhungen entsprechend mehr ein. Allerdings fallen dafür in der Regel Einnahmen an anderer Stelle weg. Denn Geld, das viele Haushalte jetzt zusätzlich an den Tankstellen lassen müssen, können sie an anderer Stelle schlicht nicht mehr ausgeben. Daher dürfte der Staat nicht in erster Linie der Profiteur der hohen Spritpreise sein. Insgesamt landen laut ADAC beim Benzin rund 48 Prozent der Tankrechnung als Steuern beim Staat, beim Diesel sind es rund 39 Prozent.

Da Beobachter davon ausgehen, dass bei Tankstellen untereinander starke Konkurrenz herrscht, dürften sich deren Aufschläge bei den Spritpreisen auch in Grenzen halten.

Bleiben also die Mineralölkonzerne und ihre Raffinerien. Und hier heißt es auch beim Mineralölverband selbst, dass einige Unternehmen von der aktuellen Entwicklung profitieren. „Man kann sagen, dass einige Raffinerien nach einer zweijährigen Durststrecke jetzt möglicherweise ins Plus gedreht haben“, sagte Alexander von Gersdorff, Sprecher des deutschen Mineralölverbandes, der sich nun „en2x“ nennt. Der Mineralölverband betont aber gleichzeitig, dass das Geschäft schwierig bleibe, weil auch die Mineralölkonzerne höhere Einkaufs- und Logistikkosten stemmen müssten.