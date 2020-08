Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten : Weniger Lkw-Kontrollen an deutschen Autobahnen

Berlin Seit 2013 hat die Zahl der Lkw-Kontrollen abgenommen. Die Behörden nehmen besonders ausländische Fahrzeuge unter die Lupe. Die Grünen bemängeln einen geringeren Kontrolldruck und fordern eine Ausweitung der Stichproben.

Allein in Deutschland sind mehr als drei Millionen Lkw zugelassen. Die Zahl der kontrollierten Fahrzeuge an den Autobahnen ist im Verhältnis gering und war zuletzt rückläufig. So nahmen die Kontrolleure des zuständigen Bundesamtes für Güterverkehr im Jahr 2013 noch 436.330 Lkw unter die Lupe, 2018 waren es nur noch 405.958. Zwei Jahre zuvor lag der Wert sogar unter 360.000 Fahrzeugen, wie aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht.

Auffällig ist, dass jedes Jahr mehr ausländische als inländische Lkw einer Kontrolle unterzogen werden. Von den knapp 406.000 Fahrzeugen in 2018 waren gut 241.000 in europäischen und knapp 20.000 in anderen Ländern zugelassen. Ein ähnliches Bild ergab sich in den Vorjahren.