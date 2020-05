Polit-Beben in der SPD-Fraktion : Johannes Kahrs wirft aus Protest hin

Johannes Kahrs am Rednerpult des Bundestags (Archiv). Foto: dpa Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Entscheidung der SPD-Fraktionsspitze für Eva Högl als Wehrbeauftragte hat ein politisches Beben ausgelöst. Johannes Kahrs, Chefhaushälter der Fraktion, der ebenfalls gerne den Posten übernommen hätte, kündigte seinen Rückzug aus der Politik an.

Der Streit um das Amt des Wehrbeauftragten ist in der SPD-Fraktion mit einem Paukenschlag zu Ende gegangen: Der ebenso mächtige wie umstrittene Chefhaushälter der Fraktion, Johannes Kahrs, hat seine Niederlage im Rennen um den Posten mit einem vollständigen Rückzug aus der Politik quittiert. „Als langjähriger Berichterstatter für das Verteidigungsministerium im Haushaltsausschuss hätte ich gerne für das Amt des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages kandidiert", schrieb Kahrs in einer Erklärung. Fraktionschef Rolf Mützenich habe nun aber die bisherige Fraktionsvize Eva Högl für dieses Amt vorgeschlagen. „Ich akzeptiere dies und wünsche ihr viel Erfolg", schrieb dazu Kahrs. Er selbst suche nun aber „außerhalb der Politik einen Neuanfang“.

In der Fraktion löste Kahrs mit seiner Ankündigung zunächst Schockstarre aus. Seine Entscheidung stieß auf geteiltes Echo. Mitglieder des konservativen Seeheimer Kreises, dessen Chef Kahrs war, sowie Haushaltspolitiker und andere Vertraute sprachen ihr Bedauern aus. In der langen Debatte, die der Ankündigung des 56-Jährigen folgte, brachen aber auch mehrere Abgeordnete eine Lanze für Högl.

Monatelang gab es Gerangel um den Posten, den bislang Hans-Peter Bartels innehatte und den er gerne behalten hätte. Am Donnerstag stimmt der Bundestag über die Nachfolge ab. Dafür ist eine Kanzlermehrheit nötig – also eine Mehrheit aller Abgeordneten des Bundestages. Damit trotz der Corona-Bechränkungen des Parlamentsbetriebs alle abstimmen können, soll die Urne über mehrere Stunde zugänglich sein. Dass eine Kanzlermehrheit unter diesen Umständen überhaupt möglich sei, wurde am Dienstag jedoch nicht bezweifelt.

Mützenich verwies laut Teilnehmern in der Fraktionssitzung auch darauf, dass die Union lange der SPD das Vorschlagsrecht abgesprochen habe. Rund 20 Minuten lang sprach er vor den Abgeordneten, um seine Entscheidung für die profilierte Innenpolitikerin Högl zu begründen. Mützenich sagte vor der Sitzung, es gehöre auch zum politischen Handwerk, Überraschungen zu präsentieren. Mit Högl hatte zuvor niemand gerechnet. Sie werde neue Akzente setzen, sagte Mützenich. Und sie werde als Juristin berufsbedingt eine gute Anwältin für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sein. Högl gilt als zuverlässig und fachkundig. Kritik an ihrer Nominierung wurde aber laut, weil sie bislang keinerlei Expertise in der Verteidigungspolitik vorzuweisen hat. Aus der Fraktion hieß es am Dienstag, die Entscheidung für Högl habe kaum fachliche Gründe haben können.

Mit Kahrs’ Rückzug verliert die SPD in den Verhandlungen über einen möglichen weiteren Nachtragshaushalt und über gigantischen Summen im Zuge der Corona-Krise ihren Chefhaushälter. Das setzt Partei- und Fraktionsspitze sowie Finanzminister Olaf Scholz (SPD) unter Druck. Die Fraktion muss nun rasch einen neuen Chefhaushälter finden. Doch der Rückzug hat auch außerhalb Berlins Auswirkungen. Scholz und Kahrs kommen aus Hamburg. Seit 1998 saß Kahrs für seinen Wahlkreis im Bundestag. Hinter vorgehaltener Hand spekulierten Mitglieder der Fraktion, dass auch eine Konkurrenz um die Listenplätze einer der Gründe für Kahrs Rückzug gewesen sein könnte. Scholz wird als möglicher Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl gehandelt. Kahrs soll zudem wegen einer parlamentarischen Anfrage in Hamburg zu seinem juristischen Staatsexamen unter Druck stehen. Details dazu wurden zunächst nicht bekannt. Jedoch wurden die Gerüchte über mögliche Ungereimtheiten bei dem Abschluss aus politisch rechten Kreisen gestreut. Kahrs gehörte zu den Abgeordneten, die die AfD im Plenum des Bundestages am schärfsten angreifen.