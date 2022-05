Zwei Milliarden Euro : Regierung investiert in Wasserstoff-Forschung

Berlin Die Forschung zu Wasserstoff soll weiter ausgebaut werden. Die Zukunftstechnologie Wasserstoff soll klimaneutrale Produktionen ermöglichen oder einen Teil der Stromversorgung in Deutschland ersetzen. Dabei wird auch nach Kooperationspartnern gesucht.

Die Bundesregierung will die Wasserstoff-Forschung massiv ausbauen und setzt auf internationale Kooperationen. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger kündigte am Montag an, dass in den kommenden vier Jahren zwei Milliarden Euro in den Bereich fließen sollen. Zunächst sollten mit Australien die Beziehungen über den Bezug von Wasserstoff verstärkt werden, kündigte die FDP-Politikerin am Montag in Berlin an. Man müsse aber auch eine „europäische Wasserstoff-Union“ schaffen und in der EU die Zusammenarbeit bei dieser Zukunftstechnologie fördern, sagte sie. Wasserstoff soll etwa eine klimaneutrale Produktion in der Chemie- oder Stahlindustrie ermöglichen, dient aber auch als Speichermedium.