Johnson-Rücktritt : Der lange Schatten der Populisten

Premierminister Boris Johnson an der Tür zum Amtssitz an der Downing Street 10. Foto: dpa/Stefan Rousseau

Meinung In intakten Demokratien können auch Politikertypen wie Johnson oder Trump ihre Macht verlieren. Allerdings verschwinden sie nicht spurlos. Was sie an Unordnung zurücklassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Er hat es ausgereizt. Boris Johnson hat viele Anlässe für einen würdigen Rücktritt verstreichen lassen, hat Affären riskiert, berechtigte Kritik ausgesessen, hat bis zuletzt sein Kleben an der Macht als Dienst an seinem Land zu verkaufen versucht. Und seine Parteifreunde, all die Menschen, die mit ihm an die Macht kamen, haben lange gebraucht, um dem Treiben ein Ende zu setzen. Doch am Ende hat das Kräftespiel funktioniert. Im demokratischen Prozess hat Boris Johnson seinen Rückhalt, seine Macht verloren und seinen Rücktritt erklärt. Vorbei der Spuk, werden viele Briten denken, die genug hatten von Spendenaffären, Corona-Partys und Vertuschung der Verfehlungen von Parteifreunden. Doch ist Politik eben kein Spuk, kein Spiel, sondern die zeitweise Übertragung von Macht an Menschen, die Wirklichkeit gestalten. Und bleibend verändern. Und so treten auch impulsive, scheinbar kindische Politiker wie Johnson nicht spurlos ab, sondern hinterlassen ihr Werk. Und das, was sie säten.

Bei Johnson ist das nicht nur der Brexit, den der scheidende Premier maßgeblich mit viel populistischer Stimmungsmache – und auch mit falschen Tatsachenbehauptungen – gegen alle Widerstände durchsetzte. Johnson hat mit seiner Version von „Britain first“ auch einen mentalen Wandel bewirkt. Er hat Abwehrdenken und Abschottungsfantasien stark gemacht, wie sich etwa in den jüngsten Entscheidungen zur Abschiebung von Migranten nach Ruanda niedergeschlagen hat. Mag man vielleicht bewundernd nach Großbritannien geblickt haben, als Johnson dort mit der ihm eigenen Unbekümmertheit den „freedom day“ ausrief, während der Rest Europas noch verängstigt in der Pandemie steckte. Der Populist Johnson war auch ein risikobereiter Streiter für die Eigenverantwortung der Bürger. Doch lässt er ein Königreich zurück, das erlebt hat, wie weit sich auch innerhalb einer Demokratie Tabugrenzen verschieben lassen. Und das nun mit der Abkoppelung aus der EU leben muss, die ihre Langzeitfolgen erst noch entfalten wird.

Auch in den USA ist gerade erst zu besichtigen, wie das politische Handeln eines Populisten und überführten Demokratiefeindes wie Donald Trump nachwirkt. Mit der Berufung kämpferisch konservativer Richter an den Supreme Court hat er aus dem höchsten Gericht der USA ein offensichtlich politisch agierendes Gremium gemacht, das die Spaltung der Gesellschaft vorantreibt. Die jüngsten Entscheidungen zu christlichen Schulen, zum Waffenbesitz und vor allem zur Aufhebung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch folgen der republikanischen Agenda. Und weitere Entscheidungen etwa zu gleichgeschlechtlichen Ehen könnten folgen. Trumps demokratischer Nachfolger Joe Biden hat zwar gleich nach seinem Amtsantritt versucht, etwa mit dem Wiedereintritt ins Klimaschutzabkommen von Paris und mit seinen Auftritten in Europa Kehrtwenden zu vollziehen. Doch Richter auf Lebenszeit konnte er nicht wieder abberufen.

Auch Sebastian Kurz hat als Kanzler in Österreich Spuren hinterlassen, die noch nachwirken dürften, obwohl er dem Land den Rücken gekehrt hat und von ihm nicht mehr die Rede ist. Seine Versuche, Einfluss auf Medien zu bekommen und die öffentliche Darstellung seiner Person und seiner Politik zu kontrollieren, waren erschreckend erfolgreich.

Das ist eben auch Teil der Demokratie: Politiker in Spitzenpositionen prägen ein öffentliches Klima, treffen Entscheidungen, die nachwirken. Sie installieren andere, die ihr Gedankengut weitertragen. Sie bauen womöglich auch Strukturen in ihrem Sinne um. Darum ist es keine Phrase, dass Demokratien wachsam bleiben müssen. Und wenn in EU-Mitgliedsstaaten wie Ungarn oder Polen demokratische Strukturen ausgehöhlt und abgebaut werden, sind das keine trockenen, verfassungsrechtlichen Vorgänge, die nur Spezialisten interessieren müssten. Dann geht es an das, was Demokratien wehrhaft macht. Oder sie sterben lässt.