Reform des Stalking-Paragraphen : Der Feind im eigenen Leben – Staat will schärfer gegen Stalker vorgehen

Opfer von Stalking sollen nach dem Willen des Bundesjustizministeriums eine bessere rechtliche Handhabe gegen ihre Peiniger bekommen. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Analyse Düsseldorf Die Bundesjustizministerin will den Anti-Stalking-Paragraphen im Strafgesetzbuch verschärfen, um Opfern die Verfolgung ihrer Peiniger zu erleichtern. Auch härtere Strafen sind angedacht. Experten halten auch die Rolle der Polizei für entscheidend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Sie stellen ihren Opfern nach in der Wirklichkeit wie im Netz. Sie betteln um Kontakte, rufen an, mailen, schicken Geschenke. Und wenn ihnen das alles nicht die gewünschte Aufmerksamkeit verschafft, beginnt der Terror. Dann werden auf den Namen des Opfers Sachen bestellt, Wege verfolgt, in den sozialen Netzwerken Fake-Accounts mit Fotos befüllt, gedroht und manchmal kommt es auch zu physischer Gewalt. Stalking kann das Leben der Opfer zur Hölle machen, denn die Nachstellerei ist ein Angriff auf die private Sphäre, den Rückzugsraum, den jeder Mensch braucht. Und die Übergriffe drohen theoretisch jederzeit.

Bundesjustiziministerin Christine Lambrecht (SPD) möchte Stalking-Opfern helfen, sich auch mit den Mitteln des Strafrechts besser gegen ihre Peiniger zu wehren. 2017 wurde der Stalking-Paragraf 238 des Strafgesetzbuches schon einmal reformiert. Jetzt soll es weitere Änderungen geben, um die Schwelle zur Strafverfolgung zu senken und etwa auch die Nachstellungen im Internet, das sogenannte Cyber-Stalking, einzubeziehen.

Stalking mit den Mitteln des Strafrechts zu erfassen, sei schwierig, sagt der Psychologe Jens Hoffmann, der sich unter anderem als Gutachter und Berater im Gewaltmanagement seit Jahren mit dem Thema befasst. „Es kann schon sehr bedrohlich sein, wenn ein Stalker ständig gegenüber der Wohnung auftaucht und schaut“, sagt Hoffmann. „Es muss also nicht zu strafrechtlich relevanter physischer Gewalt kommen, trotzdem kann das Verhalten von Stalkern, die keine Grenzen anerkennen und sich völlig auf ihr Opfer fixieren, den Betroffenen schweren Schaden zufügen.“ Entscheidend sei die Intensität, mit der die Täter versuchen, ihr Opfer einzuschüchtern und zu manipulieren. Die Folgen können gravierend sein. In einem Fall, in dem Hoffmann als Gutachter eingeschaltet wurde, nahm sich das Opfer das Leben.

Der Gesetzgeber will auf die schwierige Lage reagieren, indem er einerseits die Kriterien weiter fasst, den Täter oder die Täterin zu belangen, und andererseits das Strafmaß heraufsetzt. In besonders schweren Fällen soll das Strafmaß von bis zu drei auf bis zu fünf Jahre hochgesetzt werden. Bislang gilt das nur für Fälle, in denen Gesundheit und Leben des Opfers oder seiner Angehöriger in Gefahr gebracht wurden. Auch bei besonders langwierigen Nachstellungen oder bei Verstößen gegen Kontaktverbote könnten die höheren Strafen künftig verhängt werden. Dazu hat das Justizministerium dem Kabinett nun einen Bericht zum möglichem Reformbedarf der aktuellen Anti-Stalking-Regeln vorgelegt.

Der Bericht nennt auch Formulierungen aus dem aktuellen Gesetzestext, die sich in der Anwendung als problematisch erwiesen haben. So ist bisher im Paragraphen etwas die Rede davon, dass nur eine „beharrliche“ Nachstellung strafrechtlich relevant sei. Der Begriff könnte durch „wiederholt“ ersetzt werden und damit auf diversere Fälle zutreffen. Schon bei der ersten Novelle des Paragraphen im Jahr 2017 hatten Opferverbände darauf hingewiesen, dass die „Kreativität“ von Stalkern imens sei. Die Tatbestände also höchst unterschiedlich ausfallen. Darauf hatte man damals reagiert, indem man Stalking von einem „Erfolgsdelikt“ zu einem „Eignungsdelikt“ wandelte. Stalken ist also nicht nur strafbar, wenn eine tatsächliche Beeinträchtigung des Lebens der Opfer nachgewiesen ist, sondern bereits, wenn das Verhalten des Stalkers „objektiv geeignet“ ist, für eine schwere Beeinträchtigung zu sorgen. Auch wenn das Opfer „stark“ ist, und sein Leben nicht verändert, um dem Stalken zu entgehen, wird seine Beeinträchtigung vor Gericht also anerkannt. Studien zu Folge werden elf Prozent der Bevölkerung mindestens einmal im Leben Opfer von Stalkern. Stalking richtet sich meist gegen Frauen, seltener aber auch gegen Männer.

Hoffmann hält die Rolle der Polizei als Brücke zwischen Opfern und Strafverfolgung für besonders wichtig. „In manchen Bundesländern gibt es Schwerpunktbeamte, die speziell geschult sind und wissen, wie groß die Belastung für die Opfer sein kann, selbst wenn es nicht zu physischer Gewalt kommt“, sagt Hoffmann. Beamte seien bei ihrer täglichen Arbeit mit einer Fülle von Gewaltformen konfrontiert. Wenn dann Stalking-Opfer von scheinbar harmloser Verfolgung berichteten, könne das schon mal als „nicht so schlimm“ erscheinen. „Wichtig ist, dass die Opfer möglichst genau dokumentieren, was ihnen widerfährt und bei der Polizei einen Ansprechpartner finden, der ihren Fall idealerweise langfristig begleitet“, sagt Hoffmann. Das könne Stalking-Opfer schon unterstützen, bevor ihr Fall vor Gericht kommt.

(dok)