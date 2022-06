Pauschaltickets für die Bahn : Wie sinnvoll ein 29-Euro-Ticket wäre

Menschen drängen am Bahnsteig in Travemünde in einen Zug. Foto: dpa/Thomas Müller

Meinung Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat ein Nachfolge-Angebot für das 9-Euro-Ticket gefordert – und auch einen Preis genannt. Dabei wäre eine andere Frage gerade drängender.

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

16 Millionen 9-Euro-Tickets hat die Bahn bereits verkauft. Wie sehr die Begeisterung anhält, wird sich in wenigen Tagen zeigen, wenn das erste Monatsticket abläuft und neue erstanden werden müssen. Schon jetzt zeigt sich, dass vor allem auf beliebten Touristenstrecken die Auslastung enorm gestiegen ist. Das hat zu Ärger und Frust geführt wegen überfüllter Züge, Drängelei oder wenn am Abend die Fahrradmitnahme aus bestimmten Regionen nicht mehr möglich war. Andererseits geben viele der Bahn in diesen Tagen mal wieder eine Chance – und machen günstig Ausflüge. Vor allem für Menschen mit geringem Einkommen ist das eine Entlastung. Verbraucherschützer fordern jedenfalls schon jetzt, dass es ein Nachfolge-Angebot geben sollte, wenn die 9-Euro-Zeit Ende August ausläuft. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat dazu auch eine Zahl ins Spiel gebracht: Er schlägt ein ähnliches Ticket zum Preis von 29 Euro pro Monat vor.

Damit hat die Debatte darüber begonnen, wo die preisliche Schmerzgrenze für billige Monatstickets liegt. Dabei müsste erst einmal die viel grundsätzlichere Frage geklärt werden, ob pauschale Günstigtickets für das ganze Land überhaupt sinnvoll sind. Denn daran gibt es Zweifel.

Verkehrsexperten haben jedenfalls schon vor dem 9-Euro-Experiment gemahnt, dass Investitionen in das Angebot der Bahn wichtiger wären als Subventionen für billige Tickets. Und dabei bleiben sie auch nach einem Monat Feldtest. „Es ist gut, wenn der Zugang zum ÖPNV einfach und unkompliziert ist“, sagt etwa Philipp Kosok von der Berliner Agora Verkehrswende. Doch niedrige Preise kosteten viel staatliches Geld. Die drei Sommermonate werden mit 2,5 Milliarden Euro subventioniert. „Das Geld wird dringender gebraucht, um das Angebot von Bus und Bahn weiter auszubauen und damit den öffentlichen Nahverkehr auch in ländlichen Regionen attraktiv zu machen“, sagt Kosok. Das Angebot bisher sei für die meisten Menschen keine Alternative zum eigenen Auto. Der Bund müsse seine Zuwendungen für die Infrastruktur dauerhaft und deutlich aufstocken – und stark verbilligte Tickets vor allem für Menschen mit geringem Einkommen anbieten.

Auch der Verkehrsexperte Christian Böttger, Professor an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft, hält subventionierte Pauschaltickets für den falschen Weg. „Die ersten Daten zum 9-Euro-Ticket zeigen, dass vor allem mehr Verkehr erzeugt wurde, aber nicht die erhoffte Verlagerung von der Straße auf die Schiene gelungen ist“, sagt Böttger. Die Schiene mache nur zehn Prozent des Gesamtverkehrsvolumens aus. Wenn nun durch die deutschlandweit gültigen Billigtickets auf der Schiene dreißig Prozent mehr Verkehr erzeugt wurde, ändere das an dem für die Umwelt bedenklich geringen Schienenanteil erst mal nichts. Die bestehenden Tarifsysteme hätten dagegen auch eine Lenkungsfunktion. Die habe man für den Sommer außer Kraft gesetzt, was zu den bekannten Überlastungen auf beliebten Strecken geführt und eine Menge Geld gekostet habe.

„Leider ist dieses Ticket holterdiepolter eingeführt worden, ohne Expertenrat einzuholen“, sagt Böttger. Auch er hätte Investitionen in die Infrastruktur sinnvoller gefunden. Darum ist Böttger auch skeptisch, was die Fortführung von Billigangeboten angeht. „Wenn ein ähnliches Angebot auch für die Wintermonate kommt, finanzieren wir mit Steuergeldern, dass Skitouristen billig in die Alpen kommen, statt das Geld in Sanierung und Ausbau des Systems zu stecken.“ Der Ticketpreis sei für die Verbraucherentscheidung nicht der maßgebliche Faktor, die Bahn müsse ihr Angebot verbessern und benötige dafür Geld, das nicht in falsche Subventionen fließen solle.