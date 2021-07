Oberbürgermeister von Meißen über Erfahrungen mit dem Elbehochwasser : „Wir haben alte Sirenenstandorte wieder aktiviert“

Olaf Raschke, Oberbürgermeister von Meißen. Foto: C. Hübschmann/C HUEBSCHMANN

Interview Düsseldorf Mit großer Betroffenheit verfolgen Menschen in Sachsen die Hochwasser-Katastrophe in NRW. 2002 wurden viele Städte dort beim großen Elbehochwasser überflutet und schwer zerstört, darunter Meißen. Bürgermeister Olaf Raschke erklärt, was bei der Erstversorgung damals wichtig war. Und wie sich das Bauen in Meißen seither verändert hat.

Die sächsische Stadt Meißen liegt am Ausgang des Elbtal-Kessels und war unter anderem beim schweren Elbehochwasser 2002 stark betroffen. Ein Gespräch mit dem parteilosen Oberbürgermeister der Stadt, Olaf Raschke, über seine Erfahrungen im Umgang mit Hochwasser-Katastrophen und die Lehren für die Zeit danach.

Mit welchen Gedanken haben Sie die Berichte vom Hochwasser in NRW und Rheinland-Pfalz beobachtet?

Olaf Raschke Mit grenzenlosem Mitgefühl und gleichzeitig Fassungslosigkeit über das schiere Ausmaß der Zerstörungen und auch über die Opfer in der Bevölkerung. Ich habe mich natürlich gleich an unsere Situation in Meißen 2002 und 2013 erinnert. Während uns die Wassermassen 2002 ähnlich überraschend erwischt haben, wie jetzt die Menschen im Westen Deutschlands, waren wir 2013 schon besser vorbereitet. Dennoch war die Situation natürlich dramatisch. Ich bin unsagbar froh, dass wir keine Todesopfer zu beklagen hatten, so wie es bei der jetzigen Katastrophe der Fall ist.

Wie lange haben die Folgen des Elbehochwassers die Menschen in Meißen und Sie als OB beschäftigt?

Raschke Die Folgen beschäftigen uns bis heute, natürlich ist der Hintergedanke an das nächste Hochwasser bei jedem Bauvorhaben, bei allen Planungen in Sachen Infrastruktur und an vielen anderen Stellen immer präsent. Letzte Sanierungsvorhaben, gerade an den betroffenen historischen Gebäuden und Brücken konnten wir erst Jahre nach dem Hochwasser 2013 abschließen.

Politiker kündigen in der Krise immer schnelle Hilfen an, hat es die bei Ihnen wirklich gegeben?

Raschke Beide Hochwasserkatastrophen habe ich einerseits als Teil der Behörden aber eben auch ganz klar als Fürsprecher meiner Stadt und ihrer Bürger gegenüber der Politik erlebt. Und aus dieser Sicht muss ich sagen, dass es wirklich umfassende Soforthilfen und später auch Wiederaufbauhilfen von Seiten der Bundes- und Landesregierung gab, die wir dann schnell und unbürokratisch verteilt haben.

Beobachten Sie gerade im akuten Umgang mit der Krise Fehler bei den Verantwortlichen in NRW, die es bei Ihnen auch gegeben hat und die man vermeiden könnte?

Info Oberbürgermeister von Meißen ist parteilos Olaf Raschke wurde 1963 in Görlitz geboren und arbeitete bis zur Wende im Agrarbereich. Im Jahr 2000 wurde Raschke zum Amtsleiter des Jugendamtes und stellvertretenden Sozialdezernenten im Sozialdezernat berufen. 2004 wurde der parteilose Politiker zum Oberbürgermeister in Meißen gewählt und 2011 mit knapper Mehrheit wiedergewählt.

Raschke Da kann ich an die letzte Frage anschließen. Natürlich ist man als Behörde auf Ausnahmesituationen vorbereitet, Krisenstäbe, Rettungskräfte, alles steht auf Abruf, allerdings ist immer der Einzelfall die konkrete Situation zu beurteilen. Aus der Ferne können wir uns hier kein Urteil zur konkreten Situation und dem Ablauf vor Ort bilden.

Was war besonders wichtig bei der ersten Hilfe vor Ort?

Raschke Es ist wichtig, dass wirklich alle Hand in Hand zusammenarbeiten, dass jeder möglichst genau weiß, was er zu tun hat, dass die eingehenden Hilfegesuche und Hilfsangebote gut koordiniert und vermittelt werden. Zwischendurch muss man immer wieder wirklich vor Ort sein, den Leuten zuhören und Mut machen, viele standen und stehen ja erstmal vor dem Nichts.

Was wird in den nächsten Monaten wichtig werden?

Raschke Noch lange werden die ganz konkrete Hilfe für die Betroffenen und der Wiederaufbau der wichtigsten Infrastruktur im Mittelpunkt stehen. Dabei sollte man schauen, wie man künftig solchen ja immer häufiger vorkommenden Extremereignissen begegnet und in Schutzüberlegungen einbeziehen, wo man besser vorbeugt, schneller warnen kann.

Haben Sie beim Wiederaufbau der zerstörten Gebäude in Meißen anders gebaut?

Raschke Ja, wir haben wichtige Haustechnik und elektrische Versorgungsanlagen nach oben verlegt, haben mit wasserfesteren Materialien gearbeitet, Ölheizungen abgeschafft. Zudem hatten wir in der historischen Meißner Altstadt dennoch die Belange des Denkmalschutzes zu beachten.

Haben Sie stadtplanerische Veränderungen vorgenommen?

Raschke Ja, der Hochwasserschutz spielt bei allen planerischen Erwägungen eine große Rolle, wir sind durch unsere Lage einfach sehr oft mit dem Thema konfrontiert. Weil wir 2014 im Stadtteil Triebischtal auch mit Erdrutschen und einer Schlammflut durch Starkregenfluten zu tun hatten, haben wir beispielsweise oberhalb des Gebietes umfassende Aufforstungsmaßnahmen vorgenommen, haben Regenrückhaltebecken angelegt, Kanäle saniert, Straßenentwässerung ertüchtigt. Auch ein umfassendes Hochwasserschutzkonzept für den Bereich der Altstadt wird ständig weiterentwickelt. Bereits 2013 haben sich deutlich erste Erfolge der nach 2002 getroffenen Maßnahmen, wie der Hochwasserschutzwand, den Fluttoren und den Pumpstationen gezeigt. Außerdem haben wir uns mehrfach auch auf fachlicher Ebene mit vielen anderen Kommunen zu dem Thema ausgetauscht.

Haben Sie den Katastrophenschutz verändert? Etwa neue Sirenen aufgebaut?

Raschke Alle Krisenstände und Kommunikationswege wurden noch einmal auf den Prüfstand gestellt und optimiert. Auch die digitale Infrastruktur, um Hilfsangebote zu bündeln, haben wir verbessert. Das DRK als zentraler Akteur der Wasserrettung ist mit seiner Infrastruktur näher an die Altstadt gerückt. Eine Liegenschaft unserer Feuerwehr wird aktuell als Infopunkt Katastrophenschutz ausgebaut und ja, wir haben die alten Sirenenstandorte wieder aktiviert.

Konnten Sie die erste Hilfsbereitschaft vieler Menschen in langfristige Unterstützung kanalisieren?

Raschke Es sind in den Krisenzeiten auf verschiedenen Ebenen Kooperationen innerhalb der Stadt entstanden, etwa zwischen Unternehmen, Händlern, Vereinen und sozialen Einrichtungen, die bis heute fortdauern. Auch die Beziehung zu unseren Partnerstädten etwa zu Arita in Japan und vor allem auch zu Fellbach in Baden-Württemberg wurde einmal mehr und nachhaltig gestärkt. Wir waren auf jeden Fall überwältigt von der langanhaltenden Hilfsbereitschaft aus dem ganzen Bundesgebiet und merken jetzt sehr stark, dass sich die Meißnerinnen und Meißner dafür gerne revanchieren wollen.

Hat sich die Atmosphäre in der Stadt durch die Katastrophenerfahrung langfristig verändert?