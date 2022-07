Was für längere Laufzeiten spricht und was dagegen : Atomkraft, jein danke!

Eons Atomkraftwerk Isar 2 soll Ende des Jahres vom Netz gehen. Foto: dpa/Armin Weigel

Analyse Düsseldorf Wirtschaftsminister Habeck will auf Basis eines neuen Stresstestes über längere Laufzeiten für die Atommeiler entscheiden. Was technisch und ökonomisch für eine Verlängerung spricht und was dagegen. Und wie eine kleine Verlängerung aussehen könnte.