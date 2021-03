Corona-Krisenmanagement : Warum die Gesellschaft hyperventiliert

Wie geht es weiter in den Impfzentren? Das hängt auch davon ab, was die Prüfung des Impstoffs Astrazeneca durch die Europäische Arzneimittelbehörde ergibt. Foto: Michael Reichel /dpa

Analyse Düsseldorf Die Aussetzung der Astrazeneca-Impfungen sorgt für Ängste und Empörung in der Bevölkerung. Kann man übertrieben finden angesichts eines Schrittes, der bisher als reine Vorsichtsmaßnahme gilt. Doch es gibt tiefere Gründe für die kollektive Schnappatmung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Im Corona-Krisenmanagement jagt ein Desaster das nächste. Nach zögerlicher Impfstoffbestellung, Chaos bei der Impfterminvergabe und fehlender Strategie für Selbsttests nun das Aussetzen der Impfungen mit Astrazeneca. Und das, nachdem der Bundesgesundheitsminister auch nach den Notbremsungen in anderen Ländern die Zweifel am Impfstoff zunächst zerstreute und beteuerte, beim großen Impfziel käme man voran. Nun ist die Verunsicherung groß: Impfgipfel der Regierung verschoben, dafür Krisengipfel bei der Weltgesundheitsorganisation.

Menschen, die bereits geimpft sind, fürchten sich vor möglichen Folgen. Andere müssen ohnmächtig erleben, dass ihr sehnlich erwarteter Impftermin abgesagt wird, auch wenn sie weiter in Astrazeneca vertrauen. Derweil sehen Impfskeptiker ihre schlimmsten Befürchtungen sich bestätigt und tun das in den sozialen Netzwerken auch eifrig kund. Die nächste Empörungswelle rollt. Ist das, was Deutschland gerade erlebt, die hyperventilierende Gesellschaft?

Nimmt man in aller Ruhe zur Kenntnis, warum das Paul-Ehrlich-Institut die Aussetzung der Astrazeneca-Impfungen empfiehlt, könnte man sagen: Lasst die Kirche im Dorf! Der vorläufige Stopp ist eine Vorsichtsmaßnahme. Noch ist ja nicht klar, ob die sieben Thrombose-Erkrankungen mit drei Todesfolgen unter 1,6 Millionen Astrazeneca-Geimpften in Deutschland auf die Impfung zurückgehen oder nur im zeitlichen Zusammenhang stehen, ob es also um Zufall geht oder Ursache. Man kann also sagen: Die Behörden lassen Vorsicht walten. Sie wissen, wie kostbar das Gut Vertrauen ist, wenn die Impfkampagne weitergehen soll, und handeln entsprechend. So viel Verständnis für wissenschaftliche Prozesse muss eine moderne Gesellschaft aufbringen.

Doch das Ganze steht nun mal in einem Kontext: Die Vorsichtsmaßnahme wird ergriffen, nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) ausgiebig geprüft und den Wirkstoff für gut befunden hatte. Dass die Impfungen in Europa vergleichsweise schleppend anliefen, wurde ja gerade mit der großen Prüfsorgfalt begründet. Wenn dann nur Wochen später erneut geprüft werden muss, passt da etwas nicht zusammen. Man muss kein Impfskeptiker sein, um das befremdlich zu finden.

Gleichzeitig gilt, dass nicht zu impfen, auch gefährlich ist – für alle Risikopatienten, die sich nun während der Impfpause anstecken könnten. Die EMA hält vor diesem Hintergrund auch trotz der laufenden Untersuchungen an ihrer Impfempfehlung für Astrazeneca fest. Womöglich wird es also am Ende darum gehen, die Risiken des Impfens gegen die von Corona abzuwägen. Doch darüber wird seitens der Politik nicht offen gesprochen, sondern auf die nächste Unbedenklichkeitserklärung der EU gehofft. Derweil das Unbehagen wächst.

Die enorme Gereiztheit, mit der derzeit jeder Schritt im Corona-Krisenmanagement in der deutschen Bevölkerung aufgenommen wird, hat also Gründe. Und die liegen nicht nur in der Sache, sondern auch im Erwartungsmanagement der Regierung. Zu oft wurden scheinbar unumstößliche Wahrheiten verkündet und dann kleinlaut wieder kassiert. Zu oft Termine ausgegeben, die nicht zu halten waren. Das mag dem öffentlichen Druck geschuldet sein, klare Ansagen zu machen. Doch vor allem offenbart sich da ein falsches Bild von den Bürgern, die angeblich mit Ködern wie Öffnung an den Feiertagen oder Versprechungen wie, bis Ende des Sommers bekommen alle ein Impfangebot, bei der Stange gehalten werden müssten. Als seien sie Kinder, denen man nur gut zureden muss, damit sie spuren. In Wahrheit zeigen die Umfrageergebnisse, dass die Mehrheit der Deutschen zu viel Geduld und Selbstdisziplin bereit ist, solange diese Mehrheit einsieht, warum sie sich beschränken soll. Und solange sie das Gefühl hat, die Regierenden handelten rational. Dann können Bürger auch mit erklärter Unsicherheit und mit unpopulären Entscheidungen leben. So war es im Frühjahr. Auch damals war der Lockdown eine Belastung. Und Politiker mussten öffentlich einräumen, dass sie viele Gefahren noch nicht abschätzen konnten. Übelgenommen hat die Mehrheit ihnen das nicht, denn sie haben ehrlich darüber gesprochen.

Inzwischen ist viel schiefgelaufen, das besser hätte laufen können. Dann wird es schwieriger, in der Kommunikationstrategie auf Ehrlichkeit zu setzen. Vermeidbare Fehler zuzugeben, fällt besonders schwer. Das ist menschlich. Doch in der öffentlichen Kommunikation ist es fatal, denn damit beginnt das Lavieren, Vertrösten, falsche Hoffnungen wecken, das unweigerlich Enttäuschungen nach sich zieht. Aus Angst vor Impfskeptikern so zu tun, als könne es an einmal genehmigten Impfstoffen keine Zweifel mehr geben, war ein Fehler, den die Wirklichkeit nun rächt. Derweil die Regierung einmal mehr eine schlechte Nachricht überbringt, ohne Idee, wie sie in den nächsten Tagen reagieren will. Die Regierung bleibt hinter der Krise und wartet, was kommt.

Und die Medien? Sind Artikel wie dieser nicht auch Trigger für die Hyperventilierung der Gesellschaft? In der Tat sind Selbstkritik und Selbstreflexion angebracht, denn die Konkurrenz um Aufmerksamkeit wächst, die Intervalldichte an Problemmeldungen ist mit Corona in die Höhe geschnellt, sich davon nicht treiben zu lassen, kritisch, aber nicht reißerisch zu berichten, ist eine Aufgabe, die nicht jeden Tag gelingt. Die Erregheit ist also auch mediengemacht. Dazu haben sich in den digitalen Netzwerken die Echokammern für Frust vervielfältigt. Doch für den Umgang mit der Informationsflut ist derselbe mündige Bürger anzunehmen, der es auch mit ehrlicher Krisenkommunikation seitens der Politik aufnehmen kann.