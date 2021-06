Lehren aus Corona : Was wir in diesem Sommer nicht verschlafen dürfen

Endlich Sommer, endlich Unbeschwertheit! Doch zu tun bleibt einiges. Foto: dpa/Annette Riedl

Düsseldorf Schon einmal zur warmen Jahreszeit dachten viele Menschen, das mit Corona habe sich erledigt. Harte Monate folgten – auch weil das Land nötige Vorkehrungen versäumt hat. Was diesmal besser laufen muss.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Schon wahr, vieles ist in diesem Jahr anders als im ersten Pandemie-Erholungssommer 2020: Inzwischen gibt es einen Impfstoff gegen Corona, die Kampagne schreitet trotz aller Schwierigkeiten voran, und für den Fall, dass die Infiziertenzahlen wieder steigen, gibt es einen abgestimmten Notbremse-Stufenplan. Doch hätte Deutschland aus Corona nichts gelernt, wenn es auch diesmal im Sommer so tut, als sei die Pandemie vorbei. Als sei Corona ein Albtraum, über den man nach dem Erwachen lieber nicht mehr redet. Tatsächlich nützt ein Lamento über die Versäumnisse der Vergangenheit der Zukunft wenig, aber vielleicht eine To-do-Liste für diesen Sommer:

Impfen Noch beschäftigt die Impfstoffknappheit Bürger, Ärzte und Regierung. Aber schon bald dürfte es darum gehen, auf eine möglichst hohe Impfquote zu kommen. Impfgegner werden kaum zu gewinnen sein, aber Impfmuffel durchaus. Was lässt sich aus Kampagnen in Ländern wie Israel oder den USA lernen? Was könnte den Vorgang des Impfens bequemer machen, damit jene sich piksen lassen, denen nur der Aufwand zu groß ist? Welche Anreize könnten Unternehmen für ihre Mitarbeiter setzen? Diese Fragen stellen sich nicht erst im Herbst.

Testen Solange negative Tests im Alltag nötig sind, machen Testzentren ein gutes Geschäft. Wenn der akute Bedarf wie gerade nachlässt, verschwindet diese Infrastruktur aber auch schnell wieder. Darum wäre es sinnvoll, Einrichtungen zu definieren, die im Fall lokaler Ausbrüche schnell wieder Testkapazitäten hochfahren können. Der Sommer könnte also genutzt werden, aus dem Masseprinzip „jeder teste, so viel er kann“, eine strategische Teststruktur für die Zukunft zu entwickeln. Das kann ja leider immer wieder wichtig werden. Auch könnte eine bessere Vernetzung anonymisierter Testergebnisse frühzeitig vor lokalen Ausbrüchen warnen. Die überarbeitete Corona-Warn-App bietet Nutzern inzwischen die Möglichkeit, Testergebnisse einzugeben. Allerdings müssten sich daran mehr Menschen und mehr Testanbieter beteiligen.

Gesundheitsämter Wie schwer sich Deutschland bisweilen mit der Digitalisierung tut, wird vor allem bei den Gesundheitsämtern deutlich. Die vorhandene Software namens Sormas zur Infizierten-Kontaktnachverfolgung wird noch lange nicht flächendeckend eingesetzt. Von den 53 Ämtern in NRW haben die meisten die Software zwar installiert, bis Monatsende wird aber wohl nur ein Dutzend tatsächlich damit arbeiten. Die Landesregierung hat darum angekündigt, IT-Helfer in die Gesundheitsämter zu schicken, um bei der Einführung und Personalschulung zu unterstützen. Dass das alles nicht wie ursprünglich geplant bis Februar passiert ist, haben die Gesundheitsämter unter anderem mit der Überlastung durch die hohen Infiziertenzahlen begründet. Natürlich benötigen dauernd überlastete Mitarbeiter jetzt auch Entspannung. Aber die ruhigeren Sommerwochen müssen auch genutzt werden, um endlich alle Behörden ans Netz zu bringen.

Schulen Nur ein Drittel der deutschen Schulen war laut einem Bericht der EU digital auf den Lockdown vorbereitet. Durch die Pandemie haben mehr Schulen Endgeräte für Schüler und Lehrer beantragt und mit digitalen Plattformen gearbeitet, doch Software und Geräte sind nichts ohne Infrastruktur. Rund 40 Prozent der Schulen in NRW sind noch nicht an schnelles WLan angebunden. Der Ausbau muss vorangetrieben werden, auch wenn die Rückkehr zum Präsenzunterricht erst einmal Druck aus dem Thema nimmt. Auch die Ausstattung von Klassenräumen mit Luftfiltern müsste ein ernstes Anliegen bleiben – und zwar nicht nur in Räumen mit kaputten Fenstergriffen. Die Schulen stehen nach den Ferien auch vor der Herausforderung, Lerndefizite bei weiten Teilen der Schülerschaft angehen zu müssen und brauchen dafür didaktische Konzepte. Punktuelle Förderung und der persönliche Einsatz von Lehrerkräften werden das strukturelle Problem nicht lösen. Genauso bleibt die Frage, wie digitale Formate und Präsenzunterricht einander im Unterricht der Zukunft ergänzen können.

Bahn Als die Infiziertenzahlen hochschnellten, haben viele Menschen Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln vermieden, so herrschte zumindest im Fernverkehr kein Gedränge. Langfristig könnte es aber sinnvoll sein, auf eine Reservierungspflicht umzustellen, wie sie in anderen europäischen Ländern gilt. Dann lässt sich die Besetzung eines Zuges genau steuern. Allerdings verringert eine Reservierungspflicht die Beförderungskapazität, wenn Menschen nicht mehr spontan ohne Reservierung in einen Zug einsteigen können. Die Bahn ist bisher zurückhaltend bei dem Thema, auch Vertreter der Zugbegleiter fürchten, dass es bei der Durchsetzung zu Konflikten mit Fahrgästen kommen könnte.

Homeoffice In vielen Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zuletzt ins Homeoffice geschickt hatten, wird jetzt über die Rückkehr ins Büro diskutiert. Dafür braucht es Konzepte, die spätestens im Sommer auf die jeweiligen Bedingungen in einem Betrieb angepasst werden müssen. Vor allem, wenn es in Zukunft mehr Flexibilität gibt. Wie lassen sich etwa Meetings fair organisieren, wenn einige Teilnehmer live dabei sein könnten, andere zugeschaltet werden? Wie lassen sich ungute Allianzen der Leute im Büro verhindern, wie Ungerechtigkeitsempfindungen gegenüber denen, die auf Wunsch andernorts arbeiten. Die kommenden Wochen werden darüber entscheiden, wie sich das Klima in vielen Betrieben mit flexibleren Konzepten entwickelt.