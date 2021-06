Ausländische Pflegekräfte : Was das Pflegekraft-Urteil für Familien bedeutet

Pflege wird zur Herausforderung. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass ausländische Pflegekräfte Anspruch auf Mindestlohn haben und zwar auch für Bereitschaftszeiten. Das hat Folgen für drei Millionen Pflegebedürftige. Für die allermeisten wird Rund-um-die-Uhr-Pflege damit unbezahlbar, so der VdK.

Gute Nachricht für ausländische Pflegekräfte, Herausforderung für Familien: Ausländischen Arbeitnehmern, die Senioren in ihren Wohnungen betreuen, steht der gesetzliche Mindestlohn zu und das auch für Bereitschaftsdienstzeiten. Das entschied das Bundesarbeitsgericht in einem Grundsatzurteil (5 AZR 505/20), das massive Auswirkungen haben wird.

Wie viele Pflegebedürftige sind betroffen? „Das Urteil löst einen Tsunami aus für alle, die daheim auf die Unterstützung ausländischer Pflegekräfte angewiesen sind“, sagte Eugen Brysch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz. In Deutschland werden rund drei Millionen Bürger daheim gepflegt. Der Sozialverband VdK fürchtet, dass sich die meisten Familien die oft aus Osteuropa stammenden Helferinnen für ihre pflegebedürftigen Angehörigen nun gar nicht mehr leisten können: „Rund-um-die-Uhr Pflege ist nur noch mit Mindestlohn legal. Für die allermeisten wird sie damit unbezahlbar. Das kommt davon, wenn Politik ein drängendes Problem jahrelang ausblendet“, erklärte der VdK. Noch unklar ist, zu wann das Urteil umgesetzt werden muss. Klar ist: Wer danach weitermacht wie bisher, verstößt gegen Gesetze. „Wenn der gesetzliche Mindestlohn systematisch unterlaufen wird, liegt eine illegale Beschäftigung vor“, warnte schon mal die Diakonie.

Wie viele Pflegekräfte sind betroffen? Laut der Diakonie arbeiten aktuell bis zu 700.000 Pflege- und Betreuungskräfte aus Polen, Bulgarien, Rumänien und vielen anderen Ländern in Deutschland. Eine große Zahl von Agenturen vermitteln die Beschäftigten, die meist als „Live-ins" bezeichnet werden, in Privathaushalte, oft verbunden mit dem Versprechen, dass eine einzige Betreuungskraft rund um die Uhr für die pflegebedürftige Person da sein werde. Lohn erhalten die Live-ins aber nur für sechs bis acht Stunden am Tag. Genau darum ging es auch in dem konkreten Fall.

Worum geht es konret? Geklagt hatte eine Sozialassistentin aus Bulgarien, die eine Berliner Seniorin 2015 in deren Wohnung betreut und dort auch gewohnt hat. Angestellt war sie bei einer bulgarischen Firma, vermittelt wurde sie von einer deutschen Agentur. Laut Arbeitsvertrag sollte die Bulgarin an fünf Tagen in der Woche je sechs Stunden arbeiten und dafür monatlich 1560 Euro brutto erhalten. Die Klägerin gab jedoch an, dass sie 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche gearbeitet oder in Bereitschaft gewesen sei. Selbst nachts habe die Tür zu ihrem Zimmer offen bleiben müssen, damit sie der Seniorin jederzeit (etwa beim Gang auf die Toilette) helfen konnte. Daher verlangte die Klägerin den Mindestlohn für 24 Stunden täglich, insgesamt 42.636 Euro für sieben Monate. Die Klägerin war für die Betreuung der Seniorin und des kompletten Haushalts zuständig.

Was hat das Gericht entschieden? Schon das Landesarbeitsgericht hatte der Klägerin recht gegeben und ihr 38.377,50 Euro für täglich 21 Arbeitsstunden zugesprochen. Diese Nachzahlungs-Berechnung konnte das Bundesarbeitsgericht zwar nicht nachvollziehen und wies den Fall zurück. In der Sache aber gaben die Bundesrichter der Bulgarin recht: „Nach Deutschland in einen Privathaushalt entsandte ausländische Betreuungskräfte haben Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn für geleistete Arbeitsstunden“, so das Gericht. „Dazu gehört auch Bereitschaftsdienst. Ein solcher kann darin bestehen, dass die Betreuungskraft im Haushalt der zu betreuenden Person wohnen muss und grundsätzlich verpflichtet ist, zu allen Tag- und Nachtstunden bei Bedarf Arbeit zu leisten.“