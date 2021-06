Das große Stühlerücken : Warum viele Moderatoren von der ARD zu den Privatsendern wechseln

Düsseldorf Mit Jan Hofer, Linda Zervakis und Pinar Atalay wechselt ein ganzer Schwung namhafter Nachrichten-Moderatoren von der ARD zu Privatsendern. Vom Exodus könnten beide Seiten profitieren. Der Zuschauer sowieso.

Der Markt folgt seit jeher dem Gesetz von Angebot und Nachfrage. Das ist auf dem Arbeitsmarkt so und in der Medienbranche nicht anders. Im Bereich der großen TV-Nachrichtenportale herrscht in diesem Zusammenhang derzeit mächtig Bewegung. Offenbar gibt es bei den Privatsendern gerade einen ziemlichen Bedarf an seriösen Sprechern und Moderatoren, denen die Öffentlich-Rechtlichen aktuell keine entsprechenden Angebote machen können. Und weil es an guten Leuten, die Karriere machen möchten, nicht mangelt, passiert etwas. So einfach ist das, versucht man den Ursachen auf den Grund zu gehen, warum in letzter Zeit so viele aus „Tagesschau“ und „Tagesthemen“ bekannte Gesichter zu RTL oder Pro Sieben gewechselt sind. So einfach und trotzdem nicht die ganze Wahrheit.