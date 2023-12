„Frieden für 2024“ Warum gute Wünsche nicht falsch sein können

Wünsche spiegeln die Gegenwart. Und so ist in diesen Tagen immer wieder zu hören, dass sich Menschen ein friedliches neues Jahr wünschen. Oder ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Oder Gesundheit, Gelassenheit, weniger Stress für 2024. Vieles davon wird wohl nicht in Erfüllung gehen und denen, die solche Wünsche aussprechen, dürfte das auch bewusst sein. Trotzdem haben die Tage zum Jahresende etwas an sich, das die Zunge für gute Wünsche lockert. Und seien sie noch so utopisch, noch so rosarot. Wünschen darf man ja wenigstens noch.