Abschied des Bundestrainers : Warum Aufhören so schwer fällt

Für Bundestrainer Jogi Löw ist das Ende einer Berufsetappe gekommen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Analyse Düsseldorf Irgendwann kommt dieser Moment: Menschen sollen aufgeben, wofür sie gebrannt haben. Jogi Löw hat ihn verpasst. Doch wie erkennt man, wann es genug ist? Und warum macht Aufhören so viel Angst?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Nun ist die bleierne Zeit zu Ende. Das sagt jetzt jeder, der sich mit Fußball auskennt. Und die anderen auch. Jogi Löw habe den goldenen Moment verpasst. Den, an dem man aufhört, hoch erhobenen Hauptes vom Platz geht und alle trauern einem nach. Dieser goldene Moment wäre womöglich auf dem Höhepunkt seiner Karriere gewesen. Weltmeistertitel. Und Schluss. Ehre auf Lebenszeit wäre ihm sicher gewesen. Doch Jogi Löw hat weitergemacht, hat es weiter wissen wollen, hat sich neue Ziele gesetzt. Wollte keinen Wandel, wollte Chef des winning teams bleiben – und tritt nun als Verlierer ab. Und mit ihm seine Mannschaft. Vielleicht hat er seine Aufgabe so sehr geliebt, die Trainingslager, die taktischen Überlegungen, die Turniere. Vielleicht war es auch der Posten, die Bedeutung, der Status als Bundestrainer – und die Angst vor der Leere danach.

Aufhören ist eine Kunst. Sie hat mit dem Gefühl für den richtigen Moment zu tun, mit dem Gespür für das, was einem wirklich guttut und mit der inneren Stärke, sein Ich nicht mit seinen sozialen Rollen zu verwechseln. Aufhören ist auch eine Zumutung, gerade für Menschen, die viel leisten, eine lange Zeit erfolgreich sind und etwas aufbauen. Sie identifizieren sich oft so sehr mit ihrer Aufgabe, dass sie eben doch ein Stück von sich selbst verlieren, wenn sie aussteigen.

Info Lesetipps zum Loslassen Irmtraud Tarr ist Konzertorganistin, Psychotherapeutin und Buchautorin. Sie hat zahlreiche Ratgeber geschrieben, darunter: „Loslassen – die Kunst, die vieles leichter macht“, Herder, 160 Seiten, 8,99 Euro. Ina Rudolph ist Schauspielerin und arbeitet seit vielen Jahren als Coachin. Sie hat ebenfalls Bücher geschrieben, darunter: „Ich will ja loslassen, doch woran halte ich mich dann fest?“, Goldmann, 256 Seiten, 10 Euro. www.inarudolph.de

„Jedes Aufhören hat etwas von einem kleinen Sterben – und wer möchte schon zu Lebzeiten sterben?“, fragt die Psychotherapeutin Irmtraud Tarr. „Unser Leben beginnt mit Festhalten, Neugeborene können sofort klammern, loslassen muss der Mensch erst lernen.“ Darum sei es eine Lebensaufgabe, das Loslassen in vielen unscheinbaren Situationen und immer neuen Etappen zu üben. Allerdings führt das nicht unbedingt dazu, dass man im Alter besser aufgeben kann. Tarr glaubt, dass das daran liegt, dass beim Aufhören die Verletzlichkeit, Unsicherheit – und die Vergänglichkeit des Menschen zutage treten. Im Alter würden „die Räume der Verluste“ aber ohnehin immer größer, da tue Loslassen einfach weh. „Vor allem, wenn man viel investiert und sich hohe Ziele gesteckt hat, ist die Gefahr immer groß, dass man sich in Ziele verbeißt und nicht mehr sagen kann, ob es sich überhaupt noch lohnt, weiterzumachen oder ob es nicht würdevoller wäre, zu sagen: Jetzt ist es genug“, meint Tarr.

Es gibt Beispiele für dieses Aufhören in Würde. Etwa den Verzicht Benedikts XVI. auf das höchste Amt der katholischen Kirche. Dass ein Papst erklärt, es sei genug, und die Verantwortung weitergibt, ist 2013 mit einer gewissen Ungläubigkeit aufgenommen worden, aber vor allem mit Respekt. Da konnte einer von sich absehen, konnte sich von einer Rolle trennen, die er glaubte, nicht mehr bestmöglich ausfüllen zu können. Wenn so ein Rückzug glaubwürdig ist, wird er nicht als Flucht aus der Verantwortung wahrgenommen, sondern als ein Zeichen von Haltung, Stärke, Unabhängigkeit. Doch diese Wertung durch die anderen hat man nicht in der Hand. Bei Bundeskanzlerin Angela Merkel etwa scheiden sich die Geister. Die einen finden, dass auch sie den goldenen Moment für den Abtritt bereits verpasst hat. Andere bewundern, dass sie einen kompromisslosen Rückzug angekündigt hat und nicht nach weiteren Ämtern strebt. Bis jetzt jedenfalls.

Aufhören hat also immer mit dem Innenleben und der äußeren Wahrnehmung zu tun: Was empfinde ich? Wie steh ich da? Ein Bundestrainer etwa kann noch große Befriedigung in seinen Aufgaben finden, doch für seinen Nachruhm ist der Abtritt mitten im Erfolg geraten. Und dann ist da noch die Verantwortung für andere. Mag ja sein, dass man noch Freude an seinen Aufgaben hat – und trotzdem den Platz räumen sollte für andere mit frischeren Ideen. Das ist schwer. Denn es verlangt auf Distanz zu sich selbst zu gehen und das große Ganze wichtiger zu nehmen als die eigenen Interessen.

Bleibt die Frage des rechten Zeitpunkts. „Den findet man eher nicht durch Nachdenken“, sagt die Schauspielerin Ina Rudolph, die seit vielen Jahren als Coachin arbeitet. Meistens passiere etwas, dass Menschen spüren lässt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, den Staffelstab weiterzugeben. „Das können Aufgaben sein, die man nicht mehr so gut packt, oder es geschieht etwas im privaten Leben, das nach mehr Aufmerksamkeit verlangt. Oder Menschen von außen signalisieren einem, dass man aufhören sollte“, sagt Rudolph. Es gehe also darum, diese Zeichen zu bemerken.

Wie schwer das fällt, zeigt sich oft beim Generationenwechsel in Unternehmen. Die Gründer haben alles aufgebaut und wollen das nicht abgeben. Zu viel Herzblut. Zu viel Festhaltenwollen. „Es ist eine Illusion zu glauben, Unternehmer könnten sich wirklich von ihrem Unternehmen lösen“, sagt Christoph Schweiger. Menschen, die ihre gesamte Kraft in den Aufbau eines Lebenswerks gesteckt hätten, seien am Ende auch Teil dieses Werks und ihre Identität nicht mehr davon zu trennen. Schweiger hat selbst ein Maschinenbau-Unternehmen mit 200 Angestellten von seinem Vater übernommen. Gelungen ist das, weil er irgendwann die Verantwortung bekam und Entscheidungen getroffen hat. Und vielleicht auch, weil er das mit dem Abschiednehmen nüchtern einschätzt.