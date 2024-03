Kritik an Ukraine-Statements von Papst Franziskus Der Fehler des Unfehlbaren

Es wäre ein Fehler zu glauben, künftig auf die Stimme der Kirchen – nicht nur die des Papstes – verzichten zu können. Keine Friedensinitiative ist nutzlos, selbst eine scheinbar naive nicht. Dass auch seit Christi Geburt kein Friede auf Erden herrscht, darf noch lange nicht als Argument für die Vergeblichkeit jeder Anstrengung dienen. Auch vor diesem Hintergrund müssen die jüngsten Äußerungen von Papst Franziskus gesehen werden, die in ihrer geopolitischen Umsetzung unhaltbar sind, die aber als Aufforderung zum Dialog dienlich sein können. Das war nicht anders bei Benedikt XV., der schon zu Beginn des Ersten Weltkriegs in seinem Schreiben „Ubi primum“ ein Ende des Blutvergießens forderte. Und mitten im „Kalten Krieg“ forderte Johannes XXIII. in seiner Enzyklika „Pacem in terris“ eine friedliche Lösung des Konflikts zwischen Ost und West. Am erfolgreichsten agierte freilich Papst Johannes Paul II., der jeden Krieg als Niederlage der Menschheit bezeichnete. „Habt keine Angst“, rief er den Oppositionellen in seiner polnischen Heimat zu und wirkte so am Ende der Sowjetunion mit. Ausgerechnet Josef Stalin (1878-1953) war es, der 1935 den Vatikan mit dieser Frage verhöhnte: „Wie viele Bataillone hat der Papst?“