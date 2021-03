Gesellschaftskunde : Wir Besserwisser

Meinung Düsseldorf In der Pandemie ist vieles unsicher, regiert wird im Versuchsmodus. Das kitzelt ein Verhalten, das den Deutschen ohnehin nachgesagt wird: Besserwisserei.

Jeder kennt solche Dauerbelehrer. Im Kollegen- und Freundeskreis sind sie anstrengend, denn oft zeigen sie wenig Gefühl dafür, ob ihr Besserwissen überhaupt gefragt ist. Und oft genug wissen sie es gar nicht besser. Im Moment aber ist das kein Einzelphänomen. Seit die Pandemie die gesamte Bevölkerung beschäftigt, grassiert auch die Schlaumeierei. In den sozialen Netzwerken macht gerade ein Witz die Runde, der das auf den Punkt bringt: Die Nachfolge von Bundestrainer Jogi Löw gestalte sich auch deswegen so schwierig, weil die 80 Millionen Bundestrainer gerade einen Job als Virologen hätten.

„Besserwisserei gilt in der Psychologie als ein Selbstwertmantel“, sagt Evelyn Summhammer, die ein Buch über Besserwisser geschrieben hat. Corona macht diesen Schutzmantel besonders wichtig. „Nichts ist mehr eindeutig, es gibt widersprüchliche Informationen. Wem will man da noch vertrauen? Also holt man sich seine eigenen Sichtweisen, vertraut in seine eigenen Urteile und tut diese kund“, sagt Summhammer.