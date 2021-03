NRW ist ideales Bundesland für Fahrradoffensive : Schöne neue Fahrradwelt in NRW - außer im Winter und bei Regen

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) hat nun sein neues Fahrradgesetz vorgestellt. Es soll deutlich mehr und bessere Radwege geben. Die Strategie ist gut für das Land und gesund für die Bürger, aber sie hat auch Grenzen.

Aus fünf Gründen kann nur begrüßt werden, dass NRW nun bei der Förderung des Zweiradverkehrs Ernst macht: Fahrradfahren und auch Pedelec-Touren sind gut für die Gesundheit, wer häufig in die Pedale tritt, wird älter und ist seltener krank. Radfahren macht zweitens Spaß. Es schont die Umwelt und das Klima, wenn mehr Zweirad und weniger Auto gefahren wird. Die Städte wirken viertens schöner und lebenswerter, wenn mehr Menschen in ihrer Umgebung mit dem Zweirad unterwegs sind, als in verschlossenen PkW- der Einzelhandel kann profitieren. Und die gesamte Verkehrssitation entspannt sich: Angenommen, rund ein Fünftel der nach Düsseldorf oder Köln einpendelnden Bürger würde künftig sehr oft mit dem E-Bike kommen oder mit dem Rad in einem Vorort zur S-Bahn fahren und dann per ÖPNV ins Büro kommen, wären die Straßen in die Stadt weniger voll, die Parkplätze weniger überfüllt, auch Autofahrer würden also profitieren.