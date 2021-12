Druck beim Boostern : Plan für Verfallsdatum von Impfpässen kommt zur Unzeit

Gerade wird diskutiert, wann der eingetragene Schutzstatus im Impfpass verfallen soll. Foto: dpa/Stefan Puchner

Meinung Düsseldorf Impfstatus in den Pässen soll ein Ablaufdatum bekommen. Das mag medizinisch nachvollziehbar sein, weil die Wirkung von Zweifachimpfungen nachlässt. Doch damit geraten die Falschen unter Druck. Erst muss ein anderes Problem gelöst werden.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Zum Debakel dieses Winters gehört die Fehlplanung für das, was inzwischen Boostern heißt. Ältere Menschen, die schon im Sommer bei ihrem Hausarzt nach einer dritten Impfung fragten, wurden wochenlang vertröstet. Viele jüngere Menschen bekamen Impftermine für nächstes Jahr, auf die sie nun warten. Der Rest muss sich in die Warteschlangen an den wiederbelebten, teils provisorischen Impfzentren oder mobilen Stationen einreihen und dafür oft mehrere Stunden Wartezeit einplanen.

Da mag es zwar medizinisch geboten sein, für den Corona-Schutzstatus in den Impfpässen bald ein Verfallsdatum festzulegen. Doch dieses Vorhaben wird zur Unzeit verkündet. Denn damit erhöht die Regierung den Druck auf geimpfte Menschen, sich schnell boostern zu lassen, während sie die Kapazitäten dafür noch gar nicht richtig hochgefahren hat. Das trifft gerade jenen Teil der Bevölkerung, der sich willig auf die Notwendigkeiten zur Pandemiebekämpfung eingelassen hat und sich schon vor Monaten impfen ließ. Das ist absurd. Und gefährlich, denn diese Gruppe sollte nun nicht auch noch verprellt werden. Gerade fehlt es ja nicht am Willen der Geimpften, auch die dritte Impfung anzugehen, sondern an Gelegenheiten, die das Boostern nicht zur Schlechtwetter-Expedition vor Deutschlands Impfzentren machen.

Richtig ist, dass auch die Drittimpfungen so schnell wie möglich vorgenommen werden sollten. Auch ist es sinnvoll, konkret über das Nachlassen des Impfschutzes zu sprechen, damit sich Geimpfte nicht in falscher Sicherheit wiegen. Doch den Passvermerk jetzt schon unter Ablauf-Vorbehalt zu stellen, schiebt die Last der verpatzten Drittimpfungskampagne den Bürgern zu. Nebenher wirft das Vorhaben natürlich auch noch eine Reihe praktischer Fragen auf. Denn solange das angedachte Verfallsdatum nicht elektronisch hinterlegt ist, der Pass also nicht automatisch nach Ablauf den vollen Impfstatus wieder tilgt, müssten Menschen, die in Kneipen, an Kinokassen oder im öffentlichen Nahverkehr die Pässe kontrollieren, das Ablaufdatum selbst erfassen. Jeden Tag neu. Das ist mathematisch zu schaffen, verlängert aber die Kontrollprozedur. Wieder wären die getroffen, die ohnehin schon Pandemielasten tragen. Da hilfen auch die Beteuerungen des noch amtierenden Gesundheitsministers Jens Spahn nichts, ein Ablaufdatum werde nicht über Nacht eingeführt. Das ist wohl selbstverständlich.