SPD; Grüne und FDP nehmen Sondierungen auf : Warum die Ampel für Armin Laschet besonders bitter ist

Meinung Berlin Die Sondierungen von SPD, FDP und Grünen sollen am Donnerstag beginnen. Diese Entscheidung gaben FDP und Grüne bekannt - und damit auch in der Union ein Beben ausgelöst.

Es gibt sie, die Freundschaften in der Politik. Menschen, die sich gut kennen und wertschätzen, auch wenn sie sich in unterschiedlichen politischen Lagern beheimatet fühlen. Das gilt auch für den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet und den FDP-Christian Lindner. Und doch hat der eine dem anderen am Mittwoch einen Korb gegeben, der weitreichende Folgen haben kann. Lindner hat sich festgelegt: Seine FDP wird mit SPD und Grünen die Möglichkeit einer Ampel-Koalition sondieren. Eine Koalition mit der Union sei weiter eine Option, schob Lindner hinterher - aber Parallelgespräche werde es nicht geben.

CDU und CSU stehen vor einem Scherbenhaufen, und ob es noch Armin Laschet sein wird, der ihn zusammenkehrt, ist unklar. Während er in Düsseldorf die Möglichkeit einer Jamaika-Verhandlung noch nicht beerdigen will, hält, hat CSU-Chef Markus Söder diese Option schon zunichte gemacht. Man sei nun raus, hieß es aus München. Es läuft einfach nicht zwischen Laschet und Söder, von einem abgestimmten Vorgehen kann auch hier nicht die Rede sein.

Was folgt für Armin Laschet? In Düsseldorf hat er seine Nachfolge nun geregelt, so weit er das selbst bestimmen kann. In Berlin wird er seine Autorität als CDU-Chef verteidigen müssen. Es lauern viele, denen politische Freundschaften ganz egal sind. Vor allem in der eigenen Partei.