Neue Corona-Regeln : Wut auf die Regelwut des Staates

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) neben dem zugeschalteten Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern nach der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Düsseldorf CSU-Chef Markus Söder fürchtet eine „Pandemie der Ungeimpften“. Manche Bürger hatten sich dagegen von der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz ein Ende aller Corona-Regeln erhofft. Gefällt sich der Staat inzwischen zu sehr in der Beschützerrolle?

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Als die Bundesregierung zu Beginn der Pandemie mit Lockdownregeln tief in die Freiheitsrechte der Bürger eingriff, ging es in den öffentlichen Debatten nicht nur um die Angemessenheit. Gleich wurde auch die Frage gestellt, wie der Staat es nach der Pandemie wohl mit dem Rückzug aus der Rolle des Beschützers und Regelsetzers halten würde. Ob es nicht zu verführerisch sein würde, im Notfallmodus Verordnungen zu erlassen. Und ob Politiker nicht zu viel Gefallen finden würden an einem Gefühl, das in der Psychologie Selbstwirksamkeit genannt wird. Sind wir nun an diesem Punkt?

Inzwischen ist klar, dass es ohne ein Medikament gegen Covid-19 kein klares „nach der Pandemie“ geben wird. Bisher gibt es nur immer neue Stadien des Umgangs mit einer Seuche, die mit Entwicklung der Impfstoffe allerdings deutlich an Schrecken verloren hat. Es ist also verständlich, wenn nun auch jenseits der Querdenker-Szene Rufe nach einem Ende aller staatlichen Vorgaben zu Corona laut werden. Zumal Großbritannien vorgemacht hat, dass man sich auch bei steigenden Inzidenzen entscheiden kann, den Freedom Day auszurufen – und alle Risiken den Bürgern zu übertragen. Viele Briten haben danach vorsichtshalber freiwillig weiter Maske getragen, sie haben Sicherheitsvorkehrungen zu ihrer Privatsache gemacht. Zum Kollaps des Gesundheitssystems kam es bisher nicht. Aber Großbritannien hatte auch schon früher eine besser Impfquote – das entscheidet mit über Spielräume.

In Deutschland ist nun viel die Rede von der „Pandemie der Ungeimpften“. CSU-Chef Markus Söder etwa warnt mit dem Begriff vor den Folgen, wenn Corona nicht mehr ernst genug genommen wird. Ein Drittel der Bevölkerung ist noch ungeschützt. Darunter sind genügend Menschen wie Kinder oder Kranke, die sich vorerst auch nicht schützen können. Für sie hat der Staat weiter eine Fürsorgepflicht. Das mag gerade recht abstrakt erscheinen, weil die Temperaturen sommerlich und die Inzidenzen niedrig sind. Aber der Herbst kündigt sich schon an, die Inzidenzen steigen stetig. Und eine „Pandemie der Ungeimpften“ hätte nicht nur Folgen für jene, die sich dann eben spät infizieren und möglicherweise schwer erkranken. Es geht auch darum, dass eine Seuche, der man freien Lauf lässt, neues Unheil in Form neuer Mutanten hervorbringen kann.