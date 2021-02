Höheres Budget im Wahlkampf : Warmer Geldregen für die Grünen

Der Bundesvorstand von Bündnis 90/Die Grünen steht nach der Wahl beim Bundesparteitag 2019 auf der Bühne: Marc Urbatsch (l-r), Bundesschatzmeister, Ricarda Lang, stellvertretende Bundesvorsitzende, Robert Habeck, Bundesvorsitzender, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende, Michael Kellner, Politischer Bundesgeschäftsführer, und Jamila Schäfer. Foto: dpa/Guido Kirchner

Berlin Die guten Ergebnisse bei der Europawahl und ein deutlicher Mitgliederzuwachs haben den Grünen eine komfortable Finanzlage beschert. Doch das birgt auch Risiken. Marc Urbatsch, Schatzmeister der Partei, die das Kanzleramt erobern will, gibt Einblicke in die Kasse.

Für einen Schatzmeister ist es immer dann besonders angenehm, wenn er nicht jeden Euro umdrehen und überall den Rotstift ansetzen muss. Marc Urbatsch ergeht es derzeit genau so. Der oberste Kassenwart der Grünen kann, verglichen mit vergangenen Wahljahren, aus dem Vollen schöpfen. „Das Gesamtbudget der Grünen ist im direkten Vergleich zu Parteien wie SPD oder Union zwar geringer, im Vergleich zu unserer Finanzlage in bisherigen Wahljahren haben wir aber etwas mehr Spielraum“, sagt Urbatsch. Seit der Europawahl sei der geplante Wahletat um vier Millionen Euro gestiegen. „So ist eine Steigerung des Wahlkampfetats seit 2017 von sechs auf zehn Millionen Euro möglich.“

Den Grünen, die sehr ambitionierte Ziele verfolgen, kommt das gelegen. Derzeit sind sie die kleinste Fraktion im Deutschen Bundestag, in Umfragen aber rangieren sie mit rund 20 Prozent auf Platz zwei hinter der Union (gut 30 Prozent) und vor SPD, AfD, FDP und Linken. Für die Grünen Grund genug, das erste Mal in ihrer Geschichte eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Ob Parteichefin Annalena Baerbock oder der Co-Vorsitzende Robert Habeck zum Zuge kommt, wollen die beiden zwischen Ostern und Pfingsten klären.

Schatzmeister Urbatsch will sie bestmöglich unterstützen. „Es geht darum, das Geld möglichst effizient in den Wahlkampf zu investieren und damit finanziell den Weg zu ebnen, um bei der Bundestagswahl gut abzuschneiden“, sagt er. In diesem Superwahljahr macht die Corona-Pandemie jedoch eine völlig andere Strategie notwendig. Ein Risiko, das Urbatsch sieht: Übliche Formate eines analogen Wahlkampfes können nicht durch billigere Digitalveranstaltungen ersetzt werden. „Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass digitale Wahlkampfformate kostengünstiger wären“, sagt er. „Solche Formate werden in diesem Pandemiejahr extrem wichtig sein. Wenn das ganze Leben digital ist, muss auch Wahlkampf überwiegend digital sein“, sagt Urbatsch. „Die Wahlkampfbudgets von Union und SPD sind weitaus höher, wir müssen also jeden Euro gut einsetzen, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen.“

Zum Vergleich: Die SPD hatte beispielsweise angekündigt, zehn Millionen Euro weniger auszugeben als 2017. Damals waren es 24 Millionen Euro, bleiben etwa 14 Millionen für dieses Jahr. Bei der Union sind es andere Dimensionen: 2017 lag allein der Anteil der CDU im Wahlkampfbudget bei 20 Millionen Euro.

„Gute Wahlergebnisse bei vergangenen Landtagswahlen und bei der Europawahl haben uns höhere Einnahmen beschert. Noch bedeutender ist das deutliche Mitgliederplus, das hilft sehr in der Budgetplanung“, sagt Urbatsch. 2019 ging es bei der Europawahl um knapp zehn Prozentpunkte rauf auf 20,5 Prozent – zweitbestes Ergebnis in Deutschland. Und im vergangenen November knackten die Grünen die Marke von 106.000 Mitgliedern, ein Zuwachs von knapp zehn Prozent. Rückendwind erhielt die Partei besonders durch die Fridays-for-Future-Bewegung, die vor dem Ausbruch der Pandemie viele junge Menschen im Protest für mehr Klimaschutz – ein Markenzeichen der Grünen – auf die Straße gebracht hatte.

Doch ein Selbstläufer wird der Wahlkampf der Grünen trotz des höheren Budgets nicht. „Mit viel Geld alleine gewinnt man keinen Wahlkampf, am wichtigsten bleiben die Themen, die Botschaften und gutes Personal an der Spitze“, sagt Urbatsch. Das Trauma des völlig verstolperten Wahlkampfs 2013 sitzt noch tief, als die Idee des „Veggie Day“ in Kantinen für reichlich Gegenwind sorgte und Vorbehalte gegen die Grünen als angebliche Verbotspartei schürte.

Auch beim Personal will Urbatsch nun mehr tun. „Wir bauen unsere Bundesgeschäftsstelle zu einer sehr modernen und schlagkräftigen Parteizentrale um. Für die Zeit des Wahlkampfes werden rund 60 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt; unser Personal hat sich damit fast verdoppelt“, sagt er. „Ich rechne damit, dass wir bei einem erfolgreichen Wahlkampf ein Teil von ihnen auch übernehmen können.“