Berlin: Wahlentscheidung aus dem Bauch

Berlin Welche Emotionen die Gefühle gegenüber den Parteien bestimmen.

KAS-Vorsitzender Norbert Lammert fühlte sich bei der Vorstellung der Studienergebnisse sogleich an die 1972er "Willy-wählen"-Kampagne erinnert, die der SPD von Kanzler Willy Brandt einen Erdrutschsieg bescherte. Zwar wollte sich der CDU-Politiker in seiner neuen Funktion nicht zu weit in die Tagespolitik hineinhängen. Aber er riet zumindest zu "Vorsicht" bei dem Versuch der CSU, AfD-Wähler mit einer "konservativen Revolution" und ähnlichen scharfen Thesen zurückgewinnen zu wollen.