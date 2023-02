Am Sonntag wird in Berlin gewählt Vor der Wahl: Der Unmut der Berliner ist gewaltig

Vor der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus am Sonntag ist die Stimmung unter den Berlinern schlecht. Das offenbart eine aktuelle Forsa-Umfrage. Nur noch zwei Drittel aller Berliner wohnen demnach gerne in ihrer Stadt. Eine so geringe Identifikation mit dem eigenen Wohnort sei in der gesamten Republik ansonsten nur äußerst selten anzutreffen, so die Autoren der Studie. Zudem offenbart sich eine tiefe Spaltung in der Stadt: So leben über 80 Prozent der Anhänger der Linken und der Grünen, aber nur 70 beziehungsweise 62 Prozent der FDP- und CDU-Anhänger gerne in Berlin.