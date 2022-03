Aldi listet Wodka aus : VW, Ikea und viele andere kehren Russland den Rücken

Auch das Ikea-Haus in Moskau schließt. Foto: dpa/Yuri Kochetkov

Düsseldorf Immer mehr westliche Unternehmen wenden sich von Russland ab. Supermärkte wie Aldi und Rewe listen russische Produkte aus. Firmen verweisen auf moralische und wirtschaftliche Gründe. Der Druck auf Metro und Uniper wächst damit, die an ihrem Geschäft festhalten.

Das Entsetzen in der deutschen Wirtschaft über den Angriff auf die Ukraine ist groß. Nun ziehen sich deutsche Unternehmen reihenweise aus dem Land des Aggressors zurück. Aus moralischen, wirtschaftlichen und praktischen Gründen.

Autobauer Die Fertigung an den Standorten Kaluga und Nischni Nowgorod wird bis auf weiteres eingestellt, der Export nach Russland mit sofortiger Wirkung gestoppt, teilte VW mit. Damit können Oligarchen auch keine Porsche oder Audi mehr kaufen. Der Vorstand ziehe die Konsequenzen „aus der von starker Unsicherheit und den aktuellen Verwerfungen geprägten Gesamtsituation“, hieß es. Auch Mercedes-Benz und BMW haben Produktion und Export dort gestoppt. Wirtschaftlich spielt das keine große Rolle: Die deutschen Hersteller verkauften 2021 nur 35.600 Autos nach Russland, das sind 1,7 Prozent der deutschen Autoexporte.

Ikea Das schwedische Möbelhaus stellt seine Geschäfte in Russland und Belarus ein. Betroffen seien 15.000 Beschäftigte, 17 Filialen sowie drei Produktionsstätten. Grund seien die humanitären Folgen des „zerstörerischen Krieges“ sowie die schweren Störungen der Lieferketten und des Handels, teilte Ikea mit. Zugleich werden alle Ex- und Importe in und nach Russland gestoppt.

Handel Der Handel reagiert auf zweifache Weise: H&M will alle Geschäfte in Russland schließen, Apple, Nike und Playmobil setzen den Verkauf ihrer Produkte dort aus. Deutsche Supermärkte listen russische Produkte wie Wodka aus, darunter Aldi, Netto, Rewe und Penny. Für den Düsseldorfer Handelsriesen Metro ist der Krieg auch wirtschaftlich ein Desaster. Die Aktie ist seit Mitte Februar um ein Viertel eingebrochen, auch weil der Konzern mit 93 Märkten und 10.000 Beschäftigten ein Zehntel seines Umsatzes in Russland macht. Eine Abschreibung ist nicht mehr undenkbar. Aber ein Rückzug wurde bisher nicht verkündet.

Energie BP will seine knapp 20-prozentige Beteiligung am russischen Ölkonzern Rosneft verkaufen und nimmt dafür Abschreibungen in Höhe von 22 Milliarden Euro in Kauf. Das deutsche Unternehmen Wintershall Dea will keine neuen Projekte zur Öl- oder Gasförderung in Russland mehr beginnen und schreibt seinen Kredit über eine Milliarde ab, den es für die Pipeline Nord Stream 2 gegeben hat. Der Düsseldorfer Versorger Uniper, der 950 Millionen Euro in die Pipeline investiert hat, wartet noch ab und will auch am Russland-Geschäft festhalten, hier sind 5000 seiner 11.500 Mitarbeiter tätig. Unipers Großaktionär Fortum stoppt hingegen alle neuen Investitionsprojekte in Russland.

Chemie Henkel schränkt zunächst nur seine Werbung ein. „Wir haben unseren Kollegen in der Ukraine vollumfängliche Unterstützung zugesagt. Zugleich führen wir aber unsere Geschäfte in Russland weiter“, sagte eine Sprecherin des Düsseldorfer Konzerns. Der Schwerpunkt der Geschäfte in Russland, wo Henkel 2500 Mitarbeiter hat, liegt auf Produkten, die für den täglichen Bedarf wichtig sind wie Reinigungs- oder Hygieneartikel. „Wir haben allerdings alle Werbeaktivitäten in staatlichen Sendern für unsere Produkte in Russland eingestellt“, so Henkel.

Logistik und Kommunikation Die Post zieht sich mit dem Express-Geschäft aus Russland zurück. Die Bahn-Logistiktochter DB Schenker stellt ihre Sendungen (über Land, Luft und See) nach Russland vorerst ein. Die Deutsche Telekom prüft, ihr Entwicklungszentrum in St. Petersburg zu schließen. Es wird erwogen, vielen der rund 2000 Beschäftigten Jobs außerhalb Russlands anzubieten.